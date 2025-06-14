Дачники Усть-Каменогорска устали от грузовиков

В Усть-Каменогорске свыше двух тыс. владельцев дачных участков готовы перекрыть дорогу большегрузам, сообщает Zakon.kz.

Со слов местных жителей, многотонные фургоны напрямую ездят через дачный поселок, рядом с которым разрыли промышленный карьер. Горожан волнует безопасность детей и состояние дорожного полотна, которое рушится под тяжестью грузовиков, передает "Седьмой канал". Поэтому они готовы перекрыть дорогу в дачный поселок, через который каждые 20 минут и проезжает не меньше 30 грузовиков.

Оказалось, что рядом соорудили промышленный котлован для добычи щебня и груженые фургоны на большой скорости едут прямиком через дачи. Этот факт местные жители зафиксировали на видео. Они вышли на первых руководителей города и непосредственно разработчиков карьеров, чтобы совместно найти решение проблемы. Ведь даже автопаркам сложно обслуживать дачный маршрут, поскольку дорогу разрушили большегрузы.

В городском акимате обязались в течение нескольких недель разобраться в ситуации. Там намерены установить на дачных дорогах знаки ограничения скорости и урегулировать движение машин.

13 июня в Алматы фура чудом не влетела в остановку с людьми.