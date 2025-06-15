Сильная жара накроет 16 июня восемь регионов Казахстана

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий понедельник, 16 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на большую часть республики будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами и градом.

"В понедельник на востоке страны ожидается сильный дождь, на севере, в центре ночью и утром – туман. Лишь на юге Казахстана ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Кызылординской и Туркестанской областях днем ожидается сильная жара до +44°.

В Жамбылской области, а также в области Улытау, на западе Карагандинской, на юге и северо-востоке Мангистауской области ожидается сильная жара +35+39°.

В Актюбинской области днем прогнозируют сильную жару до +35°. На юге и юго-востоке региона будет очень сильная жара до +41°.

В Костанайской области днем ожидается сильная жара +35+36°, на юге региона очень сильная жара +40°.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей крупных городов Казахстана 16 и 17 июня.