Сильная жара накроет 16 июня восемь регионов Казахстана
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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий понедельник, 16 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков, на большую часть республики будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами и градом.
"В понедельник на востоке страны ожидается сильный дождь, на севере, в центре ночью и утром – туман. Лишь на юге Казахстана ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В Кызылординской и Туркестанской областях днем ожидается сильная жара до +44°.
В Жамбылской области, а также в области Улытау, на западе Карагандинской, на юге и северо-востоке Мангистауской области ожидается сильная жара +35+39°.
В Актюбинской области днем прогнозируют сильную жару до +35°. На юге и юго-востоке региона будет очень сильная жара до +41°.
В Костанайской области днем ожидается сильная жара +35+36°, на юге региона очень сильная жара +40°.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей крупных городов Казахстана 16 и 17 июня.
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