#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
511.92
588.91
6.44
Общество

Сильная жара накроет 16 июня восемь регионов Казахстана

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 16:38 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий понедельник, 16 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на большую часть республики будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами и градом.

"В понедельник на востоке страны ожидается сильный дождь, на севере, в центре ночью и утром – туман. Лишь на юге Казахстана ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Кызылординской и Туркестанской областях днем ожидается сильная жара до +44°.

В Жамбылской области, а также в области Улытау, на западе Карагандинской, на юге и северо-востоке Мангистауской области ожидается сильная жара +35+39°.

В Актюбинской области днем прогнозируют сильную жару до +35°. На юге и юго-востоке региона будет очень сильная жара до +41°.

В Костанайской области днем ожидается сильная жара +35+36°, на юге региона очень сильная жара +40°.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей крупных городов Казахстана 16 и 17 июня. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 16 по 18 июня
Общество
17:12, Сегодня
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 16 по 18 июня
Визит Си Цзиньпина и деловой совет: в Астане на три дня перекроют несколько улиц
Общество
11:42, Сегодня
Визит Си Цзиньпина и деловой совет: в Астане на три дня перекроют несколько улиц
Жителям Астаны сообщили хорошую новость о проспекте Туран
Общество
10:44, Сегодня
Жителям Астаны сообщили хорошую новость о проспекте Туран
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: