#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.92
588.91
6.44
Общество

Каких специалистов привлекут для работы на АЭС в Казахстане

Работник, работники, рабочий, люди на производстве, производство, завод, работник завода, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 11:04 Фото: pixabay
В Агентстве Казахстана по атомной энергии 16 июня 2025 года рассказали, как будет проходить подготовка будущих специалистов для работы на АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что в настоящее время активно ведется подготовка квалифицированных кадров для атомной отрасли по 18 образовательным программам, связанным с физикой, энергетикой, электротехникой, горным инжинирингом.

"Подготовка осуществляется как в отечественных университетах – ВКТУ им. Д. Серикбаева, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КазНУ им. аль- Фараби, АУЭС им. Г. Даукеева, ВКУ им. С. Аманжолова и Государственный университет им. Шакарима, так и в рамках сотрудничества с ведущими зарубежными вузами, специализирующимися на ядерных технологиях. Кроме того, реализуется несколько профильных образовательных программ с возможностью получения двойного диплома – ядерная физика, ядерная инженерия, ядерная физика и атомная энергетика, теоретическая ядерная физика", – сообщили в ведомстве.

Будет проведена работа по выделению грантов на обучение по зарубежным программам, а также будет организовано прохождение практик и стажировок на действующей АЭС.

"На 2024-2025 учебный год по направлениям, ассоциированным с атомной отраслью и промышленностью, выделено более 5000 грантов. При этом по таким специальностям контингент обучающихся в период 2023-2024 составлял около 250 человек. С 2011 по 2023 год выпуск составил более 1600 человек", – дополнили в Агентстве Казахстана по атомной энергии.

Кроме этого, отмечается, что Казахстан располагает научными исследовательскими институтами – Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики, в которых работают высококвалифицированные специалисты в сфере атомной отрасли.

"На базе трех учебных центров последнего к текущему моменту было подготовлено более 5000 специалистов, ассоциированных с атомной энергетикой. Между тем планируется подготовка кадров в рамках международного сотрудничества с направлением молодых специалистов на объекты атомной отрасли для прохождения стажировки во Францию, Российскую Федерацию, Венгрию", – сообщили в пресс-службе ведомства.

14 июня 2025 года стало известно, что консорциум для строительства первой АЭС в Казахстане возглавит российская компания "Росатом".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Хватит ли воды в озере Балхаш для эксплуатации первой в Казахстане АЭС
Общество
11:17, Сегодня
Хватит ли воды в озере Балхаш для эксплуатации первой в Казахстане АЭС
Как Казахстан планирует утилизировать топливо с АЭС
Общество
11:12, Сегодня
Как Казахстан планирует утилизировать топливо с АЭС
Строительство АЭС: Россия предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях
Общество
10:57, Сегодня
Строительство АЭС: Россия предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: