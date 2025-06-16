Каких специалистов привлекут для работы на АЭС в Казахстане

В Агентстве Казахстана по атомной энергии 16 июня 2025 года рассказали, как будет проходить подготовка будущих специалистов для работы на АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что в настоящее время активно ведется подготовка квалифицированных кадров для атомной отрасли по 18 образовательным программам, связанным с физикой, энергетикой, электротехникой, горным инжинирингом.

"Подготовка осуществляется как в отечественных университетах – ВКТУ им. Д. Серикбаева, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КазНУ им. аль- Фараби, АУЭС им. Г. Даукеева, ВКУ им. С. Аманжолова и Государственный университет им. Шакарима, так и в рамках сотрудничества с ведущими зарубежными вузами, специализирующимися на ядерных технологиях. Кроме того, реализуется несколько профильных образовательных программ с возможностью получения двойного диплома – ядерная физика, ядерная инженерия, ядерная физика и атомная энергетика, теоретическая ядерная физика", – сообщили в ведомстве.

Будет проведена работа по выделению грантов на обучение по зарубежным программам, а также будет организовано прохождение практик и стажировок на действующей АЭС.

"На 2024-2025 учебный год по направлениям, ассоциированным с атомной отраслью и промышленностью, выделено более 5000 грантов. При этом по таким специальностям контингент обучающихся в период 2023-2024 составлял около 250 человек. С 2011 по 2023 год выпуск составил более 1600 человек", – дополнили в Агентстве Казахстана по атомной энергии.

Кроме этого, отмечается, что Казахстан располагает научными исследовательскими институтами – Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики, в которых работают высококвалифицированные специалисты в сфере атомной отрасли.

"На базе трех учебных центров последнего к текущему моменту было подготовлено более 5000 специалистов, ассоциированных с атомной энергетикой. Между тем планируется подготовка кадров в рамках международного сотрудничества с направлением молодых специалистов на объекты атомной отрасли для прохождения стажировки во Францию, Российскую Федерацию, Венгрию", – сообщили в пресс-службе ведомства.

14 июня 2025 года стало известно, что консорциум для строительства первой АЭС в Казахстане возглавит российская компания "Росатом".