Строительство АЭС: Россия предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях

В Агентстве РК по атомной энергии 16 июня 2025 года рассказали о схемах финансирования для строительства первой атомной станции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе агентства ответили на актуальные вопросы СМИ. В первую очередь о том, кто в целом вошел в консорциум по первой атомной станции.

"В качестве лидера консорциума выбрана Государственная корпорация "Росатом". Агентством РК по атомной энергии совместно с ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" будет начата работа с ГК "Росатом" по формированию эффективного международного консорциума и привлечению государственного экспортного финансирования от Российской Федерации", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что выбор ГК "Росатом" как лидера консорциума был произведен на различных уровнях: экспертами атомной отрасли, Агентством РК по атомной энергии, Межведомственной комиссией по вопросам развития атомной отрасли, а методология оценки подтверждена независимым международным консультантом – компанией Assystem.

"Таким образом, принятое решение не предполагает пересмотра и считается окончательным в рамках текущего процесса для первой АЭС", – отметили в агентстве.

Между тем, по данным пресс-службы, пока рано говорить об окончательной стоимости проекта, так как на формирование итоговой стоимости при строительстве любой АЭС влияет ряд факторов, включая результаты инженерно-изыскательских работ.

"На ход строительства могут повлиять метеорологические, сейсмологические условия места расположения, применение оборудования международных производителей, не входящих в состав поставщика реакторной технологии, уровень локализации в производстве оборудования и строительных материалов на территории, где планируется строительство АЭС, степень участия строительно-монтажных организаций и квалифицированных специалистов, то есть имеются ли человеческие ресурсы для строительства либо необходимость привлечение третьих лиц, логистические, финансовые и другие затраты. Окончательная стоимость будет определяться по итогам завершения проектирования и прохождения экспертизы. В соответствии с достигнутыми договоренностями Российская Федерация предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях. Параметры этого финансирования находятся на стадии переговоров", – подчеркнули в ведомстве.

Средства экспортного кредита планируется направить на закупку оборудования с длительным сроком изготовления, таких как ядерный реактор, парогенераторы, главные циркуляционные насосы, а также на проведение строительных работ.

"Эти затраты являются необходимыми для соблюдения графика реализации проекта и подготовки к полномасштабному строительству. При этом в проекте планируется максимально использовать строительные материалы казахстанского производства и привлекать местный строительный персонал после прохождения необходимой аттестации и подтверждения компетенций. Привозить строительные материалы и работников из России экономически нецелесообразно, особенно если необходимые ресурсы и специалисты доступны на казахстанском рынке по более конкурентной цене", – заверили в пресс-службе Агентства РК по атомной энергии.

14 июня 2025 года председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев сообщил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Казахстан.