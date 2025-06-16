Кто будет отвечать за безопасность АЭС в Казахстане

В Агентстве по атомной энергии 16 июня 2025 года разъяснили, какую ответственность будет нести "Росатом" в случае аварии на будущей АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе агентства подчеркнули, что в соответствии с международной практикой, в том числе положениями Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года, с поправками, внесенными Протоколом от 12 сентября 1997 года, основная юридическая ответственность за возможные инциденты на АЭС возлагается на оператора станции.

"Такая модель применяется в большинстве стран и направлена на упрощение механизма возмещения ущерба. Таким образом, с точки зрения международного права, именно оператор АЭС в Казахстане будет нести полную ответственность за безопасную эксплуатацию станции и возможные последствия аварий. При этом в рамках реализации проекта прорабатываются все аспекты договорных обязательств участников консорциума, включая механизмы страхования, технические гарантии, а также условия возможной ответственности подрядчика, включая "Росатом", предусмотренные в Генеральном контракте", – сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что Казахстан тоже является участником ключевых международных соглашений по ядерной безопасности, что создает дополнительную правовую основу для контроля и защиты национальных интересов.

"Контроль безопасности функционирования атомной электростанции будет осуществляться на национальном уровне уполномоченными государственными органами. Основной надзор за ядерной и радиационной безопасностью будет осуществлять Комитет атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, который отвечает за лицензирование, инспекции и контроль соблюдения всех требований безопасности в процессе эксплуатации. Министерство экологии и природных ресурсов будет контролировать соблюдение экологических нормативов, включая выбросы, обращение с отходами и радиационное воздействие на окружающую среду", – рассказали в Агентстве.

Сообщается, что другие государственные органы также будут привлекаться в рамках своей компетенции в таких вопросах, как промышленная безопасность, охрана водных ресурсов, санитарный надзор, чрезвычайные ситуации и другие направления.

Дополнительно за соблюдением международных стандартов ядерной безопасности будет вестись контроль со стороны МАГАТЭ в рамках международных обязательств, принятых Республикой Казахстан.

14 июня 2025 года стало известно, что консорциум для строительства первой АЭС в Казахстане возглавит российская компания "Росатом".