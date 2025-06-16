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Общество

Как Казахстан планирует утилизировать топливо с АЭС

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 11:12 Фото: pexels
В Агентстве по атомной энергии 16 июня 2025 года рассказали, как будет решаться вопрос с отходами АЭС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В агентстве сообщили, что при эксплуатации АЭС образуется до 60 кубометров радиоактивных отходов в год на энергоблоке мощностью 1200 мегаватт.

"АЭС находятся в промышленной эксплуатации более 60 лет, за которые на двухблочной станции всего будет произведено примерно 7 200 тонн отходов. Существующие технологии переработки радиоактивных отходов позволяют обеспечить их полную безопасность при хранении и последующем захоронении. Для сравнения: отходы угольной электростанции составляют сотни тысяч тонн ежегодно. Отдельно рассматривается вопрос обращения с отработанным или облученным ядерным топливом. Так как в отработавшее топливо все еще содержит несгоревший уран, его можно переработать для повторного использования в новом ядерном топливе, что значительно повышает эффективность ядерного топливного цикла", – дополнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что всего на двухблочной станции с реакторами мощностью 1 200 мегаватт образуется около 50 тонн в год отработанного ядерного топлива, объем которого составляет около 5 кубометров в год.

"Действующее на сегодняшний день законодательство Казахстана в области обращения с радиоактивными отходами четко определяет требования по безопасному обращению с радиоактивными отходами, которые образуются не только на АЭС, но и во многих отраслях деятельности, таких как медицина, промышленность, научные исследования и многое другое. РГП "Национальный ядерный центр" РК в течение многих лет занимается приемом на долговременное хранение твердых радиоактивных отходов и отработавших источников ионизирующего изучения. Вместе с этим у РГП "НЯЦ РК" имеется опыт обращения с отработавшим топливом – отработанное ядерное топливо реактора БН-350 хранится на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона на базе НЯЦ в контролируемых условиях под контролем и гарантиями Международного агентства по атомной энергии", – сообщили в агентстве.

14 июня 2025 года стало известно, что консорциум для строительства первой АЭС в Казахстане возглавит российская компания "Росатом".

Позже в Агентстве по атомной энергии разъяснили, какую ответственность будет нести "Росатом" в случае аварии на будущей АЭС в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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