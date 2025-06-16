Трафик на выездах из Алматы подскочил на 40%

Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД) была запущена в июне 2023 года. Специалисты провели анализ и узнали, как за два года изменилась ситуация на выездах из Алматы. Об интересных результатах 16 июня 2025 года расскажет Zakon.kz.

Известно, что при запуске БАКАД трафик на Кульджинском и Ташкентском трактах упал в среднем на 30%.

Если до внедрения Большой Алматинской кольцевой дороги на выезде из города по Кульджинскому тракту было зафиксировано более 74 тысяч авто (с 1 по 15 июня 2023 г.), то уже после ее открытия эта цифра снизилась до 48 тысяч (с 16 по 31 июля 2023 г.).

Примечательно, что подобная картина наблюдалась и на Ташкентском тракте. Еще в начале июня 2023 года здесь проехало более 172 тысяч авто, в июле (после запуска БАКАД) – более 116 тысяч.

Специалисты Sergek ITS связывают это с тем, что новая дорога предоставила возможность тем, кто хотел пересечь город транзитно, преодолеть расстояние без пробок, с более высоким скоростным режимом и качественным полотном в объезд города.

Фото: Telegram/sergeknews

Однако уже весной 2025 на этих же улицах наблюдается рост трафика на 40% по сравнению со временем, когда кольцевая автомобильная дорога была только внедрена.

"Высокий темп автомобилизации и прирост населения города вновь поднимает вопрос необходимости снижения трафика и количества пробок", – уточняют эксперты.

Материал по теме Выпускники-беспредельщики перекрыли БАКАД

В конце для водителей Алматы и области появилась хорошая новость. Стало известно, что по БАКАД можно будет проехать за полцены.