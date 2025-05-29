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Право

По БАКАД можно будет проехать за полцены

БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 09:29 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило поправки в приказ об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога", сообщает Zakon.kz.

В частности, подготовлена новая редакция приложения к приказу с тарифами за проезд по платной автодороге БАКАД.

"Установлены ставки платы в МРП в зависимости от типа транспорта, предусмотрены абонементы на месяц и год для местных жителей, а также скидки при предоплате и оплате в течение 15 дней. Плата взимается за время пребывания на дороге, а не за расстояние. Используется система безостановочного контроля", – говорится в документе.

Кроме того, для стимулирования своевременной оплаты предусматривается скидка в размере 50% при оплате в течение семи календарных дней с момента проезда.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июня.

Ранее сообщалось, что около 50% пользователей не оплачивают за проезд. В связи с несвоевременной оплатой за проезд по БАКАД у автовладельцев накапливается задолженность. Также в материале можно посмотреть действующие тарифы.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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