В МИДе назвали количество казахстанцев, находящихся в Израиле и Иране

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 16 июня 2025 года озвучил, сколько казахстанцев находятся в Израиле и Иране, а также дал ряд рекомендаций для них, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что МИД РК внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке в связи с эскалацией отношений между Ираном и Израилем.

"Посольства Казахстана в этих странах работают в усиленном режиме. По имеющимся у нас данным, в Иране находятся 132 гражданина Республики Казахстан, в Израиле – 219. Дипломаты поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками. Граждан Казахстана в Израиле и Иране просим не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и соблюдать рекомендации местных властей. А также находиться на связи с Министерством иностранных дел и посольствами Казахстана в Иране и Израиле", – сказал Айбек Смадияров.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке посольство РК в Израиле опубликовало срочное сообщение для казахстанцев, находящихся в Израиле.