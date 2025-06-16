Восстановление диплома об образовании: где и как это сделать казахстанцам

В АО "Национальные информационные технологии" 16 июня 2025 года рассказали, как получить дубликат документа об образовании, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что восстановить диплом онлайн можно напрямую через портал eGov.kz, достаточно подать заявку.

Оказание услуги занимает 15 рабочих дней с момента подачи заявки:

через портал eGov.kz;

либо при обращении в государственную корпорацию;

либо напрямую в организацию образования (школу, колледж, вуз).

Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете.

Как пояснили в НИТ, в случае, если учебное заведение было закрыто, необходимо обратиться в архив или в управление образования по месту завершения обучения.

Дубликат диплома имеет такую же юридическую силу, как и оригинал.

Материал по теме Казахстанцам напомнили важные детали про подачу заявления на регистрацию брака

Ранее казахстанцам рассказали, что такое персональный кредитный отчет и как получить этот документ.