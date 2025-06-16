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Общество

Восстановление диплома об образовании: где и как это сделать казахстанцам

Студенты, выпускники вузов, вручение дипломов, диплом о высшем образовании, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 17:08 Фото: gov.kz
В АО "Национальные информационные технологии" 16 июня 2025 года рассказали, как получить дубликат документа об образовании, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что восстановить диплом онлайн можно напрямую через портал eGov.kz, достаточно подать заявку.

Оказание услуги занимает 15 рабочих дней с момента подачи заявки:

  • через портал eGov.kz;
  • либо при обращении в государственную корпорацию;
  • либо напрямую в организацию образования (школу, колледж, вуз).

Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете.

Как пояснили в НИТ, в случае, если учебное заведение было закрыто, необходимо обратиться в архив или в управление образования по месту завершения обучения.

Дубликат диплома имеет такую же юридическую силу, как и оригинал.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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