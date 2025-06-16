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Общество

В Астане нервные водители устроили потасовку прям посреди проспекта Туран

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 23:06 Фото: Zakon.kz
В Казнете 16 июня разлетелось видео, на котором двое мужчин поругались прям посреди оживленного проспекта Туран, сообщает Zakon.kz.

На кадрах мужчины друг друга толкают и хватают. 

Этот инцидент прокомментировали в столичном департаменте полиции. 

"Полицейские выявили в социальных сетях видео, на котором двое мужчин устроили словесную перепалку прямо на проезжей части проспекта Туран, грубо нарушая общественный порядок и подвергая опасности других участников дорожного движения. По решению специализированного межрайонного административного суда города Астаны, за мелкое хулиганство оба нарушителя арестованы на 5 суток", – отметили в полиции.

В ведомстве подчеркнули, что дорожное пространство – не место для конфликтов.

"Все противоправные действия будут неукоснительно пресекаться в рамках принципа неотвратимости наказания. Призываем участников дорожного движения к взаимному уважению и строгому соблюдению ПДД", – заключили в полиции. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. Массовая драка произошла в Алматы. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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