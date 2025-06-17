Фермеры Карагандинской области в отчаянии из-за сотни тысяч сайгаков, оккупировавших поля

Фермеры Нуринского района в Карагандинской области рискуют остаться без урожая. 350 тыс. га засеянных полей буквально оккупировали сотни тысяч сайгаков, сообщает Zakon.kz.

По примерным подсчетам, отмечает КТК, в Нуринском районе численность – около 250 тыс. антилоп. И это не все: из Акмолинской области в эту сторону выгнали еще почти полмиллиона особей. Владельцы земель в отчаянии. Говорят, такого бессилия они не чувствовали, пожалуй, никогда. И кажется, больше не испытывают трепета перед животным, которое издревле считалось одним из символов нашей земли.

"Отгонять – они уже не подчиняются ничему. Отгоняем – через час они здесь обратно уже. Уже половину – 50% – съели, 50% без урожая остались. И чем нам кредит закрывать завтра? Мы-то весной кредитуемся у государства. На следующий год действительно никто из нас сеяться не будет. Зря деньги в землю вкапываем, и все". Фермер Ануар Мусаев

По словам специалистов, засеянные поля идеальны для сайгаков. Ведь чаще всего рядом расположены водоемы. Антилопы комфортно перемещаются от зелени к водопою и обратно, укрепляя потомство, которое появилось месяц назад. Как бы инспекторы не сочувствовали фермерам, они просто помогают безопасно изгонять сайгаков с полей, но следят при этом, чтобы животные не пострадали. Специалисты советуют использовать мотоциклы, чтобы не ездить по плантациям на машинах.

"Когда начинают фермеры гонять, они разбегаются. Чебыши еще не набрались сил, они отстают. Соответственно, ребенок отстал, мамка разворачивается и начинает искать ребенка. Поэтому гонки здесь устраивать нельзя, надо ее выдавливать постепенно. Сайга – это дикое животное. Несколько километров отогнали, вечером вернулись, утром встают, а она обратно здесь". Главный специалист Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Антон Ким

По официальным данным, которые выводили с помощью авиаучета, год назад численность сайгаков в Казахстане была 2 млн 800 тыс. особей. В этом году прирост мог составить до 40%. И половина из них обитает в центральной части страны. Эксперты согласны, что рост стоит регулировать. Однако в этом вопросе необходим строжайший контроль.

"Казахстану не нужно изобретать велосипед. Потому что этот опыт в стране уже был. За почти 40 лет в период Советского Союза было изъято 7,5 млн сайгаков. Любое изъятие из дикой природы должно сопровождаться очень строгим контролем за рогами. То есть это сбор, маркировка, мечение хранение и учет. Чтобы не получилось так, что под каким-то легальным сбором рогов продолжался и возрос опять рост браконьерства на этих животных". Исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова

Пока конкретного решения нет. Не предусмотрено никакой компенсации и для пострадавших фермеров, заявляют чиновники от сельского хозяйства. Говорят, очень переживают по этому поводу, но помочь ничем не могут. Крестьяне Нуринского района считают, что урожая в этом году у них точно не будет. И как покрывать расходы, не знают.

Ранее сообщалось, что обоснование для регулирования сайгаков в Казахстане еще не готово.