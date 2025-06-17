#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.44
593.15
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.44
593.15
6.52
Общество

Фермеры Карагандинской области в отчаянии из-за сотни тысяч сайгаков, оккупировавших поля

фермеры Карагандинской области рискуют остаться без урожая, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 07:22 Фото: wikimedia/Yakov Fedorov
Фермеры Нуринского района в Карагандинской области рискуют остаться без урожая. 350 тыс. га засеянных полей буквально оккупировали сотни тысяч сайгаков, сообщает Zakon.kz.

По примерным подсчетам, отмечает КТК, в Нуринском районе численность – около 250 тыс. антилоп. И это не все: из Акмолинской области в эту сторону выгнали еще почти полмиллиона особей. Владельцы земель в отчаянии. Говорят, такого бессилия они не чувствовали, пожалуй, никогда. И кажется, больше не испытывают трепета перед животным, которое издревле считалось одним из символов нашей земли.

"Отгонять – они уже не подчиняются ничему. Отгоняем – через час они здесь обратно уже. Уже половину – 50% – съели, 50% без урожая остались. И чем нам кредит закрывать завтра? Мы-то весной кредитуемся у государства. На следующий год действительно никто из нас сеяться не будет. Зря деньги в землю вкапываем, и все". Фермер Ануар Мусаев

По словам специалистов, засеянные поля идеальны для сайгаков. Ведь чаще всего рядом расположены водоемы. Антилопы комфортно перемещаются от зелени к водопою и обратно, укрепляя потомство, которое появилось месяц назад. Как бы инспекторы не сочувствовали фермерам, они просто помогают безопасно изгонять сайгаков с полей, но следят при этом, чтобы животные не пострадали. Специалисты советуют использовать мотоциклы, чтобы не ездить по плантациям на машинах.

"Когда начинают фермеры гонять, они разбегаются. Чебыши еще не набрались сил, они отстают. Соответственно, ребенок отстал, мамка разворачивается и начинает искать ребенка. Поэтому гонки здесь устраивать нельзя, надо ее выдавливать постепенно. Сайга – это дикое животное. Несколько километров отогнали, вечером вернулись, утром встают, а она обратно здесь". Главный специалист Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Антон Ким

По официальным данным, которые выводили с помощью авиаучета, год назад численность сайгаков в Казахстане была 2 млн 800 тыс. особей. В этом году прирост мог составить до 40%. И половина из них обитает в центральной части страны. Эксперты согласны, что рост стоит регулировать. Однако в этом вопросе необходим строжайший контроль.

"Казахстану не нужно изобретать велосипед. Потому что этот опыт в стране уже был. За почти 40 лет в период Советского Союза было изъято 7,5 млн сайгаков. Любое изъятие из дикой природы должно сопровождаться очень строгим контролем за рогами. То есть это сбор, маркировка, мечение хранение и учет. Чтобы не получилось так, что под каким-то легальным сбором рогов продолжался и возрос опять рост браконьерства на этих животных". Исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова

Пока конкретного решения нет. Не предусмотрено никакой компенсации и для пострадавших фермеров, заявляют чиновники от сельского хозяйства. Говорят, очень переживают по этому поводу, но помочь ничем не могут. Крестьяне Нуринского района считают, что урожая в этом году у них точно не будет. И как покрывать расходы, не знают.

Ранее сообщалось, что обоснование для регулирования сайгаков в Казахстане еще не готово.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Синий смог над Атырау: горожане в панике и жалуются на плохое самочувствие
Общество
00:47, 17 июня 2025
Синий смог над Атырау: горожане в панике и жалуются на плохое самочувствие
В Астане нервные водители устроили потасовку прямо посреди проспекта Туран
Общество
23:06, 16 июня 2025
В Астане нервные водители устроили потасовку прямо посреди проспекта Туран
В Жамбылской области блогера арестовали за агрессивную съемку
Общество
22:04, 16 июня 2025
В Жамбылской области блогера арестовали за агрессивную съемку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: