Найти решение: сайгаки массово уничтожают посевы крестьян в Карагандинской области

В Нуринском районе Карагандинской области сайга уже уничтожила более 240 гектаров посевов пшеницы. Для недопущения набегов на поля в районе намерены организовать дежурство с привлечением инспекторов Охотзоопрома, сообщает Zakon.kz.

Набеги сайги на поля аграриев в Нуринском районе, по словам фермеров, начались два года назад. Однако потрава была не столь значительной, как в этом году. Этим летом только у одного крестьянского хозяйства стадо краснокнижных потравило более 116 гектаров. Владелец записал видео разоренных полей, а его близкие просят о помощи.

"Мой отец проживает в селе Заречном, вот уже около 30 лет возделывает поля, сеет пшеницу, выращивает там скот, исправно платит налоги. Нашествия сайги на его поля были и раньше, но в этом году масштабы особенно большие. Он несет серьезные убытки. У него опускаются руки, а ведь ему еще нужно платить кредиты за технику и так далее. Выращивать пшеницу нелегко, тем более в таких объемах. Он с утра до ночи на полях, почти без выходных. Весной их надо удобрять, обрабатывать, это очень хлопотно. А теперь он просто останется ни с чем. Примерный ущерб составил около 10 млн тенге", – рассказала дочь агрария Мадина Акупова.





Пострадали от нашествия сайги еще несколько крестьянских хозяйств, рассказывает Мадина. Возместят ли им ущерб – никто с точностью сказать не может.

"Мы не против сайгаков и тоже любим животных. Но нужно что-то делать, иначе от их набегов разорятся все крестьяне. Оградить поля, которые измеряются сотнями гектаров, невозможно. Мы просим обратить внимание на нашу проблему, дать аграриям спокойно работать, выплатить компенсации", – просят жители Нуринского района.

В отделе сельского хозяйства Нуринского района о проблеме знают и пытаются помочь крестьянам. В ведомстве сообщили, что они накануне выезжали на потравленные поля совместно с акимом села Заречное и инспекторами Охотзоопрома.

"В Нуринском районе поврежден сайгаками 241 гектар посевных площадей двух крестьянских хозяйств. В ходе проверки выявлены следы и места лежания сайгаков на указанных посевных площадях. Для защиты посевов организовано дежурство на местах. В них также задействованы сотрудники Охотзоопрома", – сообщили в ведомстве.

Для защиты посевных площадей от сайгаков должны мобилизоваться и сами аграрии, добавили в ведомстве. Для этого фермерам нужно увеличить количество объездов по территории.

По словам заместителя руководителя центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Шындоса Омарова, решать проблему набегов сайгаков на посевные поля необходимо на высшем уровне. Нашествию краснокнижных на поля аграриев способствует отсутствие мест водопоя на пути миграции животных.

"Популяция сайги растет ежегодно. На сегодняшний день в стране более 2,8 млн особей, это без учета последнего окота. Мы должны понимать, что они достояние нашего народа, истребление влечет за собой уголовную ответственность. При этом не хватает мест водопоя, сейчас многие дамбы и водоемы в частных руках, есть факты пересыхания водопоев и русла рек. Сайга ищет воду и на пути протаптывает поля. Чтобы решить эту проблему, нужно создавать для них экосистему, нормальный водопой", – говорит Шындос Омаров.

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В Казахстане сайгаки находятся под охраной не только внутреннего законодательства, но и Международной конвенции о сохранении биоразнообразия, Конвенции CITEС о запрете торговли видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Боннской конвенции о сохранении мигрирующих видов и других соглашений.

В сентябре 2023 года фермеры Актюбинской области пожаловались, что сайгаки уничтожают посевы и пастбища. Они заявляли, что ущерб от их набегов может исчисляться сотнями тысяч миллионов тенге.

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Тогда же приказом МЭПР сайгаки включены в перечень животных, популяции которых подлежат регулированию. Животных планировалось ловить сетями либо отстреливать.

Однако в феврале 2024 года министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что регулирование численности сайгаков в Казахстане приостановлено.