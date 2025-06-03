Пассажиру ампутировали ноги после ДТП с автобусом в Астане

Вечером 2 июня 2025 года в Астане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло, сообщает Zakon.kz.

Вечером того же дня в Департаменте полиции столицы заявили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Уже сегодня, 3 июня, в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Астаны корреспонденту Zakon.kz рассказали о состоянии пассажиров.

Известно, что всего бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек.

"Из них госпитализированы трое. Остальные отпущены домой", – добавили врачи.

Также отмечено, что состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое.

"Одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме". Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Астаны

ДТП произошло в микрорайоне Самал.

Тогда очевидцы публиковали видео и фото с места аварии: у транспорта сильно повреждена передняя часть, рядом дежурила карета скорой помощи.