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Общество

Для повышения благосостояния граждан Китай предоставит безвозмездный грант странам ЦА

Саммит “Центральная Азия – Китай”, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 17:20 Фото: Akorda
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая 17 июня 2025 года на втором саммите “Центральная Азия – Китай”, заявил о готовности предоставить странам Центральной Азии безвозмездный грант для повышения благосостояния населения и содействия развитию, сообщает Zakon.kz.

Си Цзиньпин сообщил, что Китай готов предоставить грант в размере 1,5 млрд юаней в текущем году.

"Это грант на поддержку значимых проектов пяти стран по повышению благосостояния населения и содействию собственному развитию. Также намерены в течение ближайших двух лет предоставить странам Центральной Азии 3 тысячи квот для участия в курсах профессиональной подготовки", – дополнил председатель КНР. 

В Астане проходит важное международное событие – второй саммит "Центральная Азия – Китай". В нем принимают участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Китая.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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