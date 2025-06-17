Для повышения благосостояния граждан Китай предоставит безвозмездный грант странам ЦА

Фото: Akorda

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая 17 июня 2025 года на втором саммите “Центральная Азия – Китай”, заявил о готовности предоставить странам Центральной Азии безвозмездный грант для повышения благосостояния населения и содействия развитию, сообщает Zakon.kz.

Си Цзиньпин сообщил, что Китай готов предоставить грант в размере 1,5 млрд юаней в текущем году. "Это грант на поддержку значимых проектов пяти стран по повышению благосостояния населения и содействию собственному развитию. Также намерены в течение ближайших двух лет предоставить странам Центральной Азии 3 тысячи квот для участия в курсах профессиональной подготовки", – дополнил председатель КНР. В Астане проходит важное международное событие – второй саммит "Центральная Азия – Китай". В нем принимают участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Китая.



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