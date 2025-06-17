Рустем Мустафин: Пекин не претендует на территорию, он претендует на доверие

В Астане состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который с визитом посетил страну и принимает участие во втором саммите «Центральная Азия – Китай», сообщает Zakon.kz.

Заявления Китая о твердой поддержке территориальной целостности и суверенитета Казахстана – это не пустые слова, а четкий сигнал, считает ведущий научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Рустем Мустафин. Эксперт проанализировал заявления лидеров двух стран и развитие отношений между Казахстаном и Китаем.

– В чем особенность нынешнего саммита "ЦА – Китай" и почему он, по вашему мнению, привлекает внимание всего международного сообщества?



