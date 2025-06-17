Рустем Мустафин: Пекин не претендует на территорию, он претендует на доверие
Фото: из личного архива Рустема Мустафина
В Астане состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который с визитом посетил страну и принимает участие во втором саммите «Центральная Азия – Китай», сообщает Zakon.kz.
Заявления Китая о твердой поддержке территориальной целостности и суверенитета Казахстана – это не пустые слова, а четкий сигнал, считает ведущий научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Рустем Мустафин. Эксперт проанализировал заявления лидеров двух стран и развитие отношений между Казахстаном и Китаем.
– В чем особенность нынешнего саммита "ЦА – Китай" и почему он, по вашему мнению, привлекает внимание всего международного сообщества?
– Особенность нынешнего саммита "Центральная Азия – Китай" заключается в том, что он перестал быть символическим, инерционным или своего рода запасным форматом сотрудничества. Мы наблюдаем выходящую на передний план институционализирующуюся форму китайского проникновения в регион. Пекин не подстраивается под временную конъюнктуру, а уже формирует вполне долговременную стратегию. В 2024 году в Сиане был инициирован механизм регулярных встреч, учрежден постоянный секретариат, что говорит о переходе к управляемой модели регионального взаимодействия.
Мы можем посмотреть на этот вопрос с разных ракурсов. С экономической точки зрения речь идет не о перспективах, а о конкретных фактах и результатах. Торговый оборот Китая со всеми странами Центральной Азии достиг 95 млрд долларов США и продолжает расти благодаря ускоренной интеграции стран региона в контур китайских логистических и энергетических маршрутов. И геополитический сигнал очевиден. Стабильность в Центральной Азии – это своего рода одна из гарантий стабильности в Синьцзяне. Пекин будет добиваться ее любой ценой.
– Прозвучала высокая оценка в адрес председателя КНР – "великий государственный деятель". Как это определение отражает его роль в глобальной политике и в развитии казахстанско-китайских отношений?
– Касым-Жомарт Токаев отметил, что товарища Си в Казахстане знают как великого государственного деятеля, мудрого лидера, обладающего огромным авторитетом в международном сообществе. Также президент подчеркнул, что с именем руководителя Китая неразрывно связано прогрессивное развитие его страны. Он также отметил, что в новую историческую эпоху КНР достигла успеха в построении социализма с китайской спецификой и под руководством Си Цзиньпина достигнет новых высот в социально-экономической модернизации и повышении благосостояния китайских граждан. В данном случае такая высокая оценка со стороны главы Казахстана отражала роль китайского коллеги в стремительном возвышении Китая.
Говоря о его роли в глобальной политике и развитии казахстанско-китайских отношений, следует отметить, что определение "великий государственный деятель" отражает фигуру Си Цзиньпина как архитектора нового китайского жизнеспособного подхода к конструированию глобального порядка. Мы видим, что он основан не на интеграции в существующую уже и удобную для других держав систему, а на ее параллельной перестройке.
В данном случае Казахстан – не просто партнер. Если вспомнить, именно в Астане в 2013 году председатель Си дал старт глобальной инициативе. С того момента наша страна постепенно становилась транзитным узлом практически всей евразийской логистики. В 2022 году после завершения пандемии COVID-19 Си Цзиньпин в качестве первой страны посетил именно Казахстан.
К слову, до пандемии, по состоянию на 2019 год, вклад КНР в финансовые показатели внешнеэкономической деятельности Казахстана составлял порядка 15%, в то время как с 2023 года доля Китая в товарообороте стабильно превышает 20%, то есть занимает 1/5 часть. И этот показатель растет. За последние несколько лет торговля между нашими странами удвоилась. По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году общий объем взаимной торговли достиг 30,1 млрд долларов США. При этом экспорт из Казахстана в Китай составил 14,9 млрд долларов – почти столько же, сколько и импорт из Китая. То есть торговый баланс почти сравнялся.
Позицию Казахстана озвучил президент Токаев: "Мы поддерживаем миролюбивые инициативы Китая, высоко оцениваем ключевую роль вашей страны в построении справедливого миропорядка". Ключевое тут – "справедливость". Данная философема, употребляемая в международном контексте, резонирует с нынешней казахстанской внутренней модернизацией.
– "Китай никогда не ставит политических условий", – сказал президент Касым-Жомарт Токаев. Как вы оцениваете значение этих слов и влияние этого подхода на развитие двусторонних отношений Казахстана и Китая? И какой сигнал Казахстан и Китай посылают миру своей моделью отношений?
– Я не компетентен оценивать значение слов главы государства, особенно в таких тонких дипломатических вопросах. В данном случае могу лишь отметить, что, скорее всего, это был в меньшей степени комплимент Китаю, а в большей – месседж Западу, который часто связывает экономическую помощь или инвестиции с выполнением политических условий.
Китай, напротив, придерживается политики невмешательства во внутренние дела партнеров, что делает его привлекательным для стран, стремящихся сохранить суверенитет в принятии решений. Кроме того, отсутствие политических условий со стороны Китая позволяет Казахстану сосредоточиться на экономических выгодах. С 2013 года Китай инвестировал в Казахстан более 20 млрд долларов, преимущественно в инфраструктуру и энергетику.
Это создает комфортные условия для сотрудничества, особенно в контексте инициативы "Один пояс и один путь". Отсутствие политических условий создает предсказуемую основу для долгосрочного партнерства.
В целом модель отношений Казахстана и Китая демонстрирует стремление к построению многополярного мира, где страны могут выбирать партнеров без идеологического давления. Это сигнал другим государствам о жизнеспособности альтернативной модели сотрудничества, основанной на уважении суверенитета и взаимной выгоде.
16 июня 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны торжественно встретил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
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