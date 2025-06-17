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Политика

Си Цзиньпин: Нам нужен единый мир, а не расколотый

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 16:52 Фото: akorda.kz
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая 17 июня 2025 года на втором саммите “Центральная Азия – Китай”, отметил, что сторонники протекционизма и гегемонизма нанесут ущерб как другим, так и самим себе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Си Цзиньпин подчеркнул, что на фоне беспрецедентных перемен в международной обстановке наступил новый период глобальных потрясений и преобразований.

"Лишь незыблемая приверженность принципам равноправия, справедливости, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша позволит поддержать мир во всем мире и добиться совместного процветания. В тарифной и торговой войне не будет победителей. Сторонники протекционизма, гегемонизма нанесут ущерб и другим, и самим себе. Я всегда подчеркиваю, что нельзя повернуть колесо истории назад, а важно только двигаться вперед. Нам нужен единый мир, а не расколотый. Человечество должно развиваться в русле сообщества единой судьбы, а не под господством закона джунглей", – cказал председатель КНР.

Ранее сообщалось, что в Астане проходит важное международное событие – второй саммит "Центральная Азия – Китай". В нем принимают участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Китая.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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