Назван регион Казахстана, где живет больше всего сладкоежек

Область Улытау вновь стала лидером в Казахстане по потреблению сахара, меда, шоколада и других сладких продуктов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 июня пишут аналитики DATA HUB со ссылкой на данные Бюро национальной статистики АСПиР РК за первый квартал 2025 года.

Согласно отчету, в январе-марте текущего года жители региона в среднем потребили 14,5 килограмма сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий на душу населения. Это на 35% выше общереспубликанского показателя, который составил 10,8 килограмма.

Улытау сохраняет лидерство по уровню потребления сладкого в течение 12 кварталов подряд – с момента начала публикации отдельной статистики по региону. Таким образом, область удерживает первенство уже три года, что является рекордом среди всех регионов Казахстана как минимум за последние 15 лет, начиная с 2010 года.

Отрыв региона от остальных субъектов страны остается стабильным: в предыдущие годы он достигал в среднем 38% от уровня по РК.

А ранее доктор биологических наук Алексей Москалев предупредил: если человек ест много сладкого, то рискует увидеть морщины на лице раньше срока.

