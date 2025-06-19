Назван регион Казахстана, где живет больше всего сладкоежек
Об этом 19 июня пишут аналитики DATA HUB со ссылкой на данные Бюро национальной статистики АСПиР РК за первый квартал 2025 года.
Согласно отчету, в январе-марте текущего года жители региона в среднем потребили 14,5 килограмма сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий на душу населения. Это на 35% выше общереспубликанского показателя, который составил 10,8 килограмма.
Улытау сохраняет лидерство по уровню потребления сладкого в течение 12 кварталов подряд – с момента начала публикации отдельной статистики по региону. Таким образом, область удерживает первенство уже три года, что является рекордом среди всех регионов Казахстана как минимум за последние 15 лет, начиная с 2010 года.
Отрыв региона от остальных субъектов страны остается стабильным: в предыдущие годы он достигал в среднем 38% от уровня по РК.
А ранее доктор биологических наук Алексей Москалев предупредил: если человек ест много сладкого, то рискует увидеть морщины на лице раньше срока.