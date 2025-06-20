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Общество

На конкурсе "Мисс Казахстан" не будет трансгендеров

Конкурс &quot;Мисс Казахстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 06:40 Фото: pixabay
19 июня организаторы конкурса красоты "Мисс Казахстан" опровергли информацию о допуске к участию трансгендеров, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что ранее некоторые СМИ выдали информацию об участии в конкурсе красоты трансгендеров и конкурсанток формата plus size. После сомнительного ажиотажа на официальном аккаунте конкурса в Instagram информацию опровергли.

"Рожденным мужчинами, которые стали трансгендерами, неуместно соревноваться за главный женский титул страны!" – написали организаторы.

Также организаторы отметили, что национальный конкурс красоты – это не просто шоу, а отражение женственности, мудрости и духовных ценностей казахского народа.

"Истинная красота – в правде, справедливости и уважении к корням", – подытожили опровержение фейка организаторы.

Однако об участии пышнотелых конкурсанток пока ничего не сообщается.

15 июня в Кишиневе одновременно прошли ЛГБТ-парад и акция православных активистов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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