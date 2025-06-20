Увеличилось количество пострадавших от непогоды в Павлодарской области

В пресс-службе акима Павлодарской области сегодня, 20 июня 2025 года, предоставили актуальную информацию о последствиях ураганного ветра и назвали количество пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 19 июня, в Павлодарской области был зафиксирован штормовой ветер скоростью до 43 м/с. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре, вызвала отключения электроэнергии, зафиксированы случаи травматизма среди населения. В результате ураганного ветра один человек погиб, более 10 – пострадали.

"По данным экстренных служб, пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Один случай летальный – в Аксу погибла жительница 1968 года рождения". Пресс-служба акима Павлодарской области

Согласно предоставленной информации, повреждены:

в Павлодаре – кровли 47 объектов, в том числе 6 социальных учреждений,

в Аксу и Экибастузе – 23 объекта,

в Баянаульском районе – 7 объектов,

также зафиксированы повреждения зданий в Майском и Павлодарском районе.

"Перебои с электроснабжением наблюдаются в городах и районах области. В настоящее время отключение электроснабжения зафиксировано в Аксу и Баянаульском районе". Пресс-служба акима Павлодарской области

По данным властей, в настоящее время идут работы по устранению последствий стихии.

"Ведется восстановление 16 опор линий связи и электропередач. Работают более 300 человек и 103 единиц спецтехники. Все службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме". Пресс-служба акима Павлодарской области

Ранее аким Павлодара Хасар Хабылбеков обратился к жителям и гостям города, которым подсказал, куда нужно обращаться для устранения последствий непогоды.