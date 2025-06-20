Формула везения: стихия в Павлодаре разделила судьбы двух водителей

19 июня 2025 года в Павлодаре и Павлодарской области разыгралась настоящая стихия. Штормовой ветер скоростью до 43 метров в секунду нанес значительный ущерб. Кроме того, есть пострадавшие. За помощью обратились 16 человек, среди них есть дети, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях можно встретить большое количество фотографий и видео с места событий. К примеру, один из роликов продемонстрировал формулу везения. Сразу вспоминается цитата французского писателя Ромена Роллана: "Беда не приходит одна, но и удача тоже".

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В кадре можно увидеть, как по маленькой улице Павлодара навстречу друг друг едут машины. Одна из них лихо "уходит" от падающего дерева. Водитель же второй легковушки остается стоять под деревьями. В какой-то момент одно из них падает, придавливая авто под своим весом.

Еще раз убеждаюсь, что нужно спиливать старые деревья. Не кронировать, а спиливать!

Куда люди смотрят, зачем под деревьями стоять, ведь есть место проехать или отъехать назад, нет надо там стоять.

Что творится с природой и экологией, ведь раньше у нас не было таких ураганов. Даже обладая огромными знаниями во всех областях, никто еще не научился совладать со стихией, всегда очень боюсь страшных проявлений непогоды.

Напоминает Костанай, апрель 2020 года…

Вот поэтому и надо периодически ветки спиливать, чтобы молодые ветки росли.

Ужас... Вот это сила, – обсуждают увиденное комментаторы.

Кроме того, вчера, 19 июня, на Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи напряжением 500 кВ из-за ураганного ветра. Весь город остался без света.

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Стоит отметить, что непогода накрыла и Алматы. После небывалой жары в городе резко сменилась погода. Вечером 19 июня 2025 года поднялся сильный ветер, сдувающий все на своем пути.