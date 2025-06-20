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События

Формула везения: стихия в Павлодаре разделила судьбы двух водителей

ураган, Павлодар, удача, машины, поваленные деревья, видео, обсуждения, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 11:02 Фото: pixabay
19 июня 2025 года в Павлодаре и Павлодарской области разыгралась настоящая стихия. Штормовой ветер скоростью до 43 метров в секунду нанес значительный ущерб. Кроме того, есть пострадавшие. За помощью обратились 16 человек, среди них есть дети, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях можно встретить большое количество фотографий и видео с места событий. К примеру, один из роликов продемонстрировал формулу везения. Сразу вспоминается цитата французского писателя Ромена Роллана: "Беда не приходит одна, но и удача тоже".

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 11:02
Серьезные последствия урагана в Павлодарской области: фото и видео

В кадре можно увидеть, как по маленькой улице Павлодара навстречу друг друг едут машины. Одна из них лихо "уходит" от падающего дерева. Водитель же второй легковушки остается стоять под деревьями. В какой-то момент одно из них падает, придавливая авто под своим весом.

  • Еще раз убеждаюсь, что нужно спиливать старые деревья. Не кронировать, а спиливать!
  • Куда люди смотрят, зачем под деревьями стоять, ведь есть место проехать или отъехать назад, нет надо там стоять.
  • Что творится с природой и экологией, ведь раньше у нас не было таких ураганов. Даже обладая огромными знаниями во всех областях, никто еще не научился совладать со стихией, всегда очень боюсь страшных проявлений непогоды.
  • Напоминает Костанай, апрель 2020 года…
  • Вот поэтому и надо периодически ветки спиливать, чтобы молодые ветки росли.
  • Ужас... Вот это сила, – обсуждают увиденное комментаторы.

Кроме того, вчера, 19 июня, на Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи напряжением 500 кВ из-за ураганного ветра. Весь город остался без света.

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 11:02
Увеличилось количество пострадавших от непогоды в Павлодарской области

Стоит отметить, что непогода накрыла и Алматы. После небывалой жары в городе резко сменилась погода. Вечером 19 июня 2025 года поднялся сильный ветер, сдувающий все на своем пути.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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