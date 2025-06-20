Формула везения: стихия в Павлодаре разделила судьбы двух водителей
В социальных сетях можно встретить большое количество фотографий и видео с места событий. К примеру, один из роликов продемонстрировал формулу везения. Сразу вспоминается цитата французского писателя Ромена Роллана: "Беда не приходит одна, но и удача тоже".
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В кадре можно увидеть, как по маленькой улице Павлодара навстречу друг друг едут машины. Одна из них лихо "уходит" от падающего дерева. Водитель же второй легковушки остается стоять под деревьями. В какой-то момент одно из них падает, придавливая авто под своим весом.
- Еще раз убеждаюсь, что нужно спиливать старые деревья. Не кронировать, а спиливать!
- Куда люди смотрят, зачем под деревьями стоять, ведь есть место проехать или отъехать назад, нет надо там стоять.
- Что творится с природой и экологией, ведь раньше у нас не было таких ураганов. Даже обладая огромными знаниями во всех областях, никто еще не научился совладать со стихией, всегда очень боюсь страшных проявлений непогоды.
- Напоминает Костанай, апрель 2020 года…
- Вот поэтому и надо периодически ветки спиливать, чтобы молодые ветки росли.
- Ужас... Вот это сила, – обсуждают увиденное комментаторы.
Кроме того, вчера, 19 июня, на Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи напряжением 500 кВ из-за ураганного ветра. Весь город остался без света.
Стоит отметить, что непогода накрыла и Алматы. После небывалой жары в городе резко сменилась погода. Вечером 19 июня 2025 года поднялся сильный ветер, сдувающий все на своем пути.