Общество

Алматы готовится к дождевому "апокалипсису"

дождь в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 14:35 Фото: акимат Алматы
В Алматы коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемых дождей и гроз, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 апреля 2026 года рассказали в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.

"По данным РГП "Казгидромет", 23 апреля с 15:00 прогнозируются осадки, после 17:00 – временами сильный дождь с порывами ветра до 15-18 м/с. 24 апреля также ожидаются дожди, местами сильные, с грозами. 25 апреля прогнозируется переменная облачность с кратковременными осадками", – сообщили в ведомстве.

В целях предупреждения и оперативной ликвидации возможных подтоплений организовано круглосуточное дежурство городских служб. В работах задействованы:

  • 104 единицы специализированной техники;
  • 74 мотопомпы;
  • 12 ассенизаторских машин, часть из которых размещена в зонах возможных подтоплений;
  • 75 оперативных бригад, включающих 425 дорожных рабочих;
  • подготовлено 2300 мешков с песком.

Дополнительно дежурство несет Служба спасения города Алматы, а также подразделения ДЧС. Всего по городу обеспечен суточный выход более 2,7 тыс. дорожных рабочих и свыше 1,2 тыс. единиц техники.

Работа организована в круглосуточном режиме. Все службы готовы к оперативному реагированию на изменения погодных условий и обеспечению безопасной жизнедеятельности города.

Алматы уже накрывали сильные дожди – с 16 апреля, тогда непогода вызывала локальные подтопления.

Подробнее о погоде в Алматы на ближайшие дни можно узнать здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
