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Общество

На какие регионы Казахстана в субботу обрушится сильная жара до +35°С

На какие регионы Казахстана в субботу обрушится сильная жара до +35°С, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 17:42 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую субботу, 21 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на три региона Казахстана днем обрушится сильная жара:

  • в Алматинской области – до +35°С,
  • в области Жетысу – до +35°С,
  • на юге области Абай – до +35°С.
"На большей части республики под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на севере, ночью на востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, возможен град. По республике ожидается усиление ветра, днем на юге с пыльной бурей".РГП "Казгидромет"

Вместе с тем синоптики предупредили о пожарной опасности, которая ожидается в ряде областей страны:

  • высокая пожарная опасность – на востоке области Абай, на востоке Павлодарской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, востоке Мангистауской, в центре Актюбинской, на северо-западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской областях, в области Улытау, на западе, юге, востоке Актюбинской, в центре Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на севере, юге Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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