Пенсионерка сняла с депозита в банке 6,5 млн тенге, и полицейские устроили за ней "охоту"

66-летняя женщина едва не стала жертвой мошенников в Костанае, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Костанайской области 9 апреля 2026 года рассказали, что женщине пришло сообщение от бывших коллег, что она якобы является подозреваемой в мошенничестве.

После этого неизвестные начали звонить, запугивать и убеждать ее перевести деньги.

"По словам самой гражданки, мошенники представлялись сотрудниками полиции и оказывали психологическое давление, из-за чего она сняла с депозита 6,5 млн тенге, намереваясь перевести их. В банке бдительный сотрудник заподозрил обман и вызвал полицию", – рассказали в полиции.

Женщина же отказалась от помощи и, не дожидаясь сотрудников правоохранительных органов, поспешно покинула отделение банка.

Во время оперативно-розыскных мероприятий пенсионерку нашли в центре города. Она успела перевести 500 тысяч тенге на счет мошенников, но полицейские остановили дальнейший перевод, сохранив 6 млн тенге.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Проводятся следственные действия.

Полиция призывает граждан быть внимательными и не доверять подозрительным звонкам и сообщениям.

