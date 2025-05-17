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Мир

Администрация Трампа планирует переселить миллион палестинцев в Ливию – СМИ

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 12:35 Фото: flickr/Gage Skidmore
Администрация Трампа работает над планом переселения до миллиона палестинцев из сектора Газа в Ливию, сообщает Zakon.kz.

По данным NBC News, план рассматривается достаточно серьезно, и администрация обсудила его с руководством Ливии.

Издание ссылается на источники, которые утверждают, что в обмен на переселение палестинцев администрация потенциально может вернуть Ливии миллиарды долларов, которые США "заморозили" более десяти лет назад. При этом окончательное соглашение пока не достигнуто, и Израиль информируют о ходе обсуждений в администрации.

Между тем государственный департамент и Совет национальной безопасности не ответили на многочисленные запросы журналистов. Как отметили в NBC News, после публикации пресс-секретарь сообщил, что "эти сообщения не соответствуют действительности".

Ранее стало известно, что французские власти могут признать Палестину как государство уже летом 2025 года.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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