Администрация Трампа планирует переселить миллион палестинцев в Ливию – СМИ

Администрация Трампа работает над планом переселения до миллиона палестинцев из сектора Газа в Ливию, сообщает Zakon.kz.

По данным NBC News, план рассматривается достаточно серьезно, и администрация обсудила его с руководством Ливии.

Издание ссылается на источники, которые утверждают, что в обмен на переселение палестинцев администрация потенциально может вернуть Ливии миллиарды долларов, которые США "заморозили" более десяти лет назад. При этом окончательное соглашение пока не достигнуто, и Израиль информируют о ходе обсуждений в администрации.

Между тем государственный департамент и Совет национальной безопасности не ответили на многочисленные запросы журналистов. Как отметили в NBC News, после публикации пресс-секретарь сообщил, что "эти сообщения не соответствуют действительности".

Ранее стало известно, что французские власти могут признать Палестину как государство уже летом 2025 года.