Трагическое ДТП с казахстанцами на Алтае прокомментировали в МИД РК

Сегодня, 29 июля 2026 года, в Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана прокомментировали смертельное дорожно-транспортное происшествие с нашими соотечественниками, произошедшее в российской Республике Алтай, сообщает Zakon.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве РК уточнили, что 27 июля в Улаганском районе Республики Алтай РФ произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали казахстанцы.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что в результате полученных травм на месте происшествия погибли двое граждан Казахстана. Еще другой наш соотечественник получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован в республиканскую клиническую больницу города Горно-Алтайск". Пресс-служба МИД РК

Отмечается, что казахстанские дипломаты оперативно установили связь с местными властями, медицинским учреждением и родственниками пострадавших.

"Оказывается необходимая консульско-правовая помощь, а также содействие в организации транспортировки тел погибших на родину. Данный вопрос находится на контроле министерства". Пресс-служба МИД РК

О том, что двое казахстанцев погибли в ДТП на Алтае по вине нетрезвой россиянки без прав, стало известно 28 июля 2026 года. По данным пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) по Республике Алтай, авария произошла 27 июля 2026 года около 20:30 недалеко от села Акташ.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Согласно данным следствия, 31-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Avensis, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Chevrolet Nexia, за рулем которого находился 40-летний гражданин Казахстана. Водителя Chevrolet и его 44-летнюю пассажирку с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако спасти их не удалось – оба скончались. Также в результате аварии пострадали четыре человека: 21-летний пассажир Toyota и трое пассажиров Chevrolet – двое мужчин 63 лет и 13-летняя девочка. Все погибшие и пострадавшие из автомобиля Chevrolet являются гражданами Казахстана. Предполагаемая виновница ДТП получила незначительные травмы, госпитализация ей не понадобилась. Во время проверки выяснилось, что женщина села за руль без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. По факту аварии проводится проверка.