#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
476.75
541.59
6.06
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
476.75
541.59
6.06
Происшествия

Трагическое ДТП с казахстанцами на Алтае прокомментировали в МИД РК

Алтай, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 13:34 Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай
Сегодня, 29 июля 2026 года, в Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана прокомментировали смертельное дорожно-транспортное происшествие с нашими соотечественниками, произошедшее в российской Республике Алтай, сообщает Zakon.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве РК уточнили, что 27 июля в Улаганском районе Республики Алтай РФ произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали казахстанцы.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что в результате полученных травм на месте происшествия погибли двое граждан Казахстана. Еще другой наш соотечественник получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован в республиканскую клиническую больницу города Горно-Алтайск".Пресс-служба МИД РК

Отмечается, что казахстанские дипломаты оперативно установили связь с местными властями, медицинским учреждением и родственниками пострадавших.

"Оказывается необходимая консульско-правовая помощь, а также содействие в организации транспортировки тел погибших на родину. Данный вопрос находится на контроле министерства".Пресс-служба МИД РК

О том, что двое казахстанцев погибли в ДТП на Алтае по вине нетрезвой россиянки без прав, стало известно 28 июля 2026 года. По данным пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) по Республике Алтай, авария произошла 27 июля 2026 года около 20:30 недалеко от села Акташ.

Алтай, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 13:34

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Согласно данным следствия, 31-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Avensis, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Chevrolet Nexia, за рулем которого находился 40-летний гражданин Казахстана. Водителя Chevrolet и его 44-летнюю пассажирку с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако спасти их не удалось – оба скончались. Также в результате аварии пострадали четыре человека: 21-летний пассажир Toyota и трое пассажиров Chevrolet – двое мужчин 63 лет и 13-летняя девочка. Все погибшие и пострадавшие из автомобиля Chevrolet являются гражданами Казахстана. Предполагаемая виновница ДТП получила незначительные травмы, госпитализация ей не понадобилась. Во время проверки выяснилось, что женщина села за руль без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. По факту аварии проводится проверка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
14:21, Сегодня
С 30 июля объезд Петропавловска будет закрыт: важное объявление для водителей
В МИД рассказали подробности смертельного ДТП с казахстанцами в Турции
15:22, 04 сентября 2023
В МИД рассказали подробности смертельного ДТП с казахстанцами в Турции
В МИД рассказали о состоянии казахстанцев, пострадавших в результате ДТП в Турции
18:17, 01 августа 2023
В МИДе рассказали о состоянии казахстанцев, пострадавших в результате ДТП в Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Появились новости о новом потенциальном инвесторе ФК &quot;Астана&quot;
14:13, Сегодня
Появились новости о новом потенциальном инвесторе ФК "Астана"
Джон Джонс
14:02, Сегодня
"Я бы очень быстро завершил бой с Перейрой": Джонс "предсказал" результат боя с Алексом
Чемпионат мира по борьбе до 17 лет
13:48, Сегодня
Две борчихи из Казахстана проиграли на чемпионате мира в Азербайджане
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов на Олимпиаде-2024 в Париже. Архивное фото
13:34, Сегодня
Почему возможное участие Сметова на Азиаде-2026 говорит о кризисе в казахстанском дзюдо
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: