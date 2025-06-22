Крепкие зубы и покладистый характер: видео с полярными волчатами восхитило казахстанцев

В зоопарке Алматы опубликовали забавное видео с полярными волчатами. Они появились на свет 28 апреля 2025 года и впервые прошли ветеринарный осмотр, сообщает Zakon.kz.

Шестеро малышей (три девочки и три мальчика) родились у пары полярных волков Сэма и Бакары.

"Они показали себя отлично: стабильный вес – более пяти кг, хорошая шерсть, крепкие молочные зубы и покладистый характер", – рассказали в зоопарке.

Малыши получили первую обработку от паразитов и были чипированы. Ветеринарные врачи заверили, что волчата здоровы и активны.

"Сложнее всего было поймать всю шестерку в просторном вольере с множеством укрытий. Заботливые родители Сэм и Бакара спокойно отнеслись к осмотру, демонстрируя высокий уровень доверия и позволили киперам заняться малышами", – пояснили в зоопарке.

Специалисты отметили, что такое поведение взрослых животных – важный знак крепкой связи между ними и людьми, которые за ними ухаживают.

Ранее в зоопарке Алматы показали, как спасают от жары белую медведицу по кличке Пурга. Для северной хищницы специально купили установку для изготовления искусственного снега.