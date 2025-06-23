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Общество

Крокодил в Каспии снова напугал соцсети

крокодил, Каспий, фейк, опровержение, Африка, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 15:20 Фото: pexels
Казахстанцы в социальных сетях активно распространяют информацию о том, что в Каспийском море у Актау якобы был замечен крокодил. Несмотря на противоречивость фактов, есть немало тех, кто поверил в эту рассылку, сообщает Zakon.kz.

Но специалисты решили успокоить особо впечатлительных.

Фото: Stopfake.kz

Известно, что аналогичная новость гуляла в Казнете еще в 2023 году. Тогда эту информацию опроверг ряд казахстанских СМИ.

С разъяснением выступил руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.

В разговоре с изданием Stopfake.kz он подчеркнул, что видеозапись не может быть снята в Каспийском море. Ведь крокодил обитает в пресной воде:

"Он также живет в тропических и субтропических регионах, таких как Африка, где погода теплая. Крокодилы не могут адаптироваться к нашему климату. Поэтому, тщательно проанализировав видео, мы убедились, что информация ложная".

Ранее администрация зоопарка Караганды поделилась хорошей новостью. Как оказалось, в парке поселились настоящие канадские бизоны. Специалисты не только показали снимки млекопитающих, но и подробно рассказали о них. Теперь гости зоопарка могут увидеть могучего самца по имени Марс и двух грациозных самок – Венеру и Майю.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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