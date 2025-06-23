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Общество

Сайгаки в подарок: как в Китае отреагировали на жест Казахстана

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 16:42 Фото: wikimedia/Saken Dildakhmet
Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 23 июня 2025 года рассказал о реакции Китая на подаренных сайгаков, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос о том, как китайская сторона отреагировала на этот жест Казахстана, Смадияров заявил:

"Очень хорошо отреагировала. Мы же взаимодействуем с Китаем и в плане экологии, и в сфере охраны природы".

При этом в МИД не владеют информацией о том, каким образом животных транспортируют соседям.

17 июня 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части КНР. Си Цзиньпин поблагодарил Токаева за принятое решение. Позже стало известно, почему Казахстан принял это решение.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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