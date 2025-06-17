#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
512.44
593.15
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
512.44
593.15
6.52
Общество

В Минздраве высказались о петиции за ликвидацию ОСМС

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 12:07 Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в СЦК 17 июня 2025 года озвучил позицию ведомства насчет петиции за ликвидацию обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

Петиция за ликвидацию системы ОСМС создана недавно: казахстанцы недовольны инфраструктурой в системе здравоохранения. 

"Министерство здравоохранения продолжает поддерживать политику развития обязательного социального медицинского страхования. Мы все понимаем, что это одно из достижений цивилизованного мира. ОСМС обеспечивает равные права и доступ к медицинской помощи", – прокомментировал вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

При этом, по его словам, больницы и поликлиники в Казахстане строятся за счет частных инвестиций или бюджета.

"Со средств ОСМС строительство каких-либо медицинских объектов не предусмотрено", – заверил он.

30 апреля 2025 года Мажилис одобрил поправки по вопросам совершенствования системы обязательного социального медицинского страхования. Как получить медпомощь через ОСМС, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Скопление спецтехники около акимата и прокуратуры Алматы: заявление ДЧС
Общество
10:10, Сегодня
Скопление спецтехники около акимата и прокуратуры Алматы: заявление ДЧС
В Минцифры сделали заявление по "утечке данных более 16 млн казахстанцев"
Общество
09:39, Сегодня
В Минцифры сделали заявление по "утечке данных более 16 млн казахстанцев"
Как провести каникулы с детьми: лучшие детские мероприятия в Казахстане
Общество
09:28, Сегодня
Как провести каникулы с детьми: лучшие детские мероприятия в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: