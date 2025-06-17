В Минздраве высказались о петиции за ликвидацию ОСМС
Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в СЦК 17 июня 2025 года озвучил позицию ведомства насчет петиции за ликвидацию обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Zakon.kz.
Петиция за ликвидацию системы ОСМС создана недавно: казахстанцы недовольны инфраструктурой в системе здравоохранения.
"Министерство здравоохранения продолжает поддерживать политику развития обязательного социального медицинского страхования. Мы все понимаем, что это одно из достижений цивилизованного мира. ОСМС обеспечивает равные права и доступ к медицинской помощи", – прокомментировал вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.
При этом, по его словам, больницы и поликлиники в Казахстане строятся за счет частных инвестиций или бюджета.
"Со средств ОСМС строительство каких-либо медицинских объектов не предусмотрено", – заверил он.
30 апреля 2025 года Мажилис одобрил поправки по вопросам совершенствования системы обязательного социального медицинского страхования. Как получить медпомощь через ОСМС, можно прочитать здесь.
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