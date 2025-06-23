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К казахстанцам с важными рекомендациями обратился Минздрав

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 11:38 Фото: Zakon.kz
Солнечная и теплая погода – это не только приятные эмоции, но и такие риски, как перегрев, обезвоживание, пищевые отравления, травмы на воде и укусы насекомых. Об этом 23 июня 2025 года напомнили в Министерстве здравоохранения Казахстана и обратились к гражданам, сообщает Zakon.kz.

В Национальном центре общественного здравоохранения Минздрава РК напомнили, что соблюдение простых, но эффективных мер поможет сохранить здоровье и получить от отдыха только положительные эмоции.

Защита от жары и обезвоживания

  • Избегайте длительного пребывания на солнце в часы пик (с 11:00 до 16:00).
  • Носите легкую светлую одежду и головной убор, пейте воду регулярно, не дожидаясь жажды.
  • Старайтесь избегать алкоголя и сладких газированных напитков – они способствуют обезвоживанию.

Солнцезащита

  • Используйте солнцезащитные средства с высоким SPF, особенно на пляже, в горах и при длительном нахождении на улице.
  • Надевайте солнцезащитные очки и головной убор.

Помните: солнечные ожоги – это не только больно, но и увеличивает риск развития кожных заболеваний в будущем.

Безопасность на воде

  • Купайтесь только в разрешенных местах.
  • Не оставляйте детей без присмотра у воды.
  • Никогда не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения – это крайне опасно, даже для опытных пловцов.

Питание и гигиена

  • Летом особенно важно употреблять только свежие продукты и соблюдать условия их хранения.
  • Избегайте уличной еды в сомнительных местах, мойте руки перед приемом пищи, особенно в дороге или на природе.

Профилактика укусов насекомых

  • Используйте репелленты, особенно в местах, где могут водиться клещи и насекомые – переносчики инфекций.
  • При поездках на природу надевайте закрытую одежду, осматривайте тело после прогулок.

Будьте активными, но осознанными!

  • Пусть отдых укрепляет здоровье, а не создает новые проблемы.
  • Солнце, воздух, вода – отличные помощники, если подходить к ним с умом.
"Берегите себя и отдыхайте с пользой!" – призвали в Минздраве, обращаясь к казахстанцам.

18 июня 2025 года в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана подготовили небольшую памятку для граждан о том, как избежать перегрева в жаркое время.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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