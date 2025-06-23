К казахстанцам с важными рекомендациями обратился Минздрав
Фото: Zakon.kz
Солнечная и теплая погода – это не только приятные эмоции, но и такие риски, как перегрев, обезвоживание, пищевые отравления, травмы на воде и укусы насекомых. Об этом 23 июня 2025 года напомнили в Министерстве здравоохранения Казахстана и обратились к гражданам, сообщает Zakon.kz.
В Национальном центре общественного здравоохранения Минздрава РК напомнили, что соблюдение простых, но эффективных мер поможет сохранить здоровье и получить от отдыха только положительные эмоции.
Защита от жары и обезвоживания
- Избегайте длительного пребывания на солнце в часы пик (с 11:00 до 16:00).
- Носите легкую светлую одежду и головной убор, пейте воду регулярно, не дожидаясь жажды.
- Старайтесь избегать алкоголя и сладких газированных напитков – они способствуют обезвоживанию.
Солнцезащита
- Используйте солнцезащитные средства с высоким SPF, особенно на пляже, в горах и при длительном нахождении на улице.
- Надевайте солнцезащитные очки и головной убор.
Помните: солнечные ожоги – это не только больно, но и увеличивает риск развития кожных заболеваний в будущем.
Безопасность на воде
- Купайтесь только в разрешенных местах.
- Не оставляйте детей без присмотра у воды.
- Никогда не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения – это крайне опасно, даже для опытных пловцов.
Питание и гигиена
- Летом особенно важно употреблять только свежие продукты и соблюдать условия их хранения.
- Избегайте уличной еды в сомнительных местах, мойте руки перед приемом пищи, особенно в дороге или на природе.
Профилактика укусов насекомых
- Используйте репелленты, особенно в местах, где могут водиться клещи и насекомые – переносчики инфекций.
- При поездках на природу надевайте закрытую одежду, осматривайте тело после прогулок.
Будьте активными, но осознанными!
- Пусть отдых укрепляет здоровье, а не создает новые проблемы.
- Солнце, воздух, вода – отличные помощники, если подходить к ним с умом.
"Берегите себя и отдыхайте с пользой!" – призвали в Минздраве, обращаясь к казахстанцам.
18 июня 2025 года в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана подготовили небольшую памятку для граждан о том, как избежать перегрева в жаркое время.
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