К казахстанцам с важными рекомендациями обратился Минздрав

Солнечная и теплая погода – это не только приятные эмоции, но и такие риски, как перегрев, обезвоживание, пищевые отравления, травмы на воде и укусы насекомых. Об этом 23 июня 2025 года напомнили в Министерстве здравоохранения Казахстана и обратились к гражданам, сообщает Zakon.kz.

В Национальном центре общественного здравоохранения Минздрава РК напомнили, что соблюдение простых, но эффективных мер поможет сохранить здоровье и получить от отдыха только положительные эмоции.

Защита от жары и обезвоживания

Избегайте длительного пребывания на солнце в часы пик (с 11:00 до 16:00).

Носите легкую светлую одежду и головной убор, пейте воду регулярно, не дожидаясь жажды.

Старайтесь избегать алкоголя и сладких газированных напитков – они способствуют обезвоживанию.

Солнцезащита

Используйте солнцезащитные средства с высоким SPF, особенно на пляже, в горах и при длительном нахождении на улице.

Надевайте солнцезащитные очки и головной убор.

Помните: солнечные ожоги – это не только больно, но и увеличивает риск развития кожных заболеваний в будущем.

Безопасность на воде

Купайтесь только в разрешенных местах.

Не оставляйте детей без присмотра у воды.

Никогда не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения – это крайне опасно, даже для опытных пловцов.

Питание и гигиена

Летом особенно важно употреблять только свежие продукты и соблюдать условия их хранения.

Избегайте уличной еды в сомнительных местах, мойте руки перед приемом пищи, особенно в дороге или на природе.

Профилактика укусов насекомых

Используйте репелленты, особенно в местах, где могут водиться клещи и насекомые – переносчики инфекций.

При поездках на природу надевайте закрытую одежду, осматривайте тело после прогулок.

Будьте активными, но осознанными!

Пусть отдых укрепляет здоровье, а не создает новые проблемы.

Солнце, воздух, вода – отличные помощники, если подходить к ним с умом.

"Берегите себя и отдыхайте с пользой!" – призвали в Минздраве, обращаясь к казахстанцам.

18 июня 2025 года в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана подготовили небольшую памятку для граждан о том, как избежать перегрева в жаркое время.