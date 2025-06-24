Алматы зальет дождями после жары в 36°С

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 25, 26 и 27 июня 2025 года. Так, в Астане три дня будут идти дожди. В Алматы осадки придут после сильной жары. В Шымкенте осадков не будет, но похолодает, сообщает Zakon.kz.

Астана 25 июня : переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С. 26 июня : переменная облачность, утром и днем временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.

: переменная облачность, утром и днем временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С. 27 июня: переменная облачность, ночью и утром временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С. Алматы 25 июня : переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +34+36°С.

: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +34+36°С. 26 июня : переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +28+30°С.

: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +28+30°С. 27 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+28°С. Шымкент 25 июня : переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +36+38°С.

: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +36+38°С. 26 июня : переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +28+30°С.

: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +28+30°С. 27 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С. Материал по теме Казахстан накроют дожди и грозы Ранее метеорологи в 18 областях Казахстана на 24 июня объявили штормовое предупреждение. Подробнее читайте тут.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: