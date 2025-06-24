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Общество

Алматы зальет дождями после жары в 36°С

Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 14:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 25, 26 и 27 июня 2025 года. Так, в Астане три дня будут идти дожди. В Алматы осадки придут после сильной жары. В Шымкенте осадков не будет, но похолодает, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 25 июня: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.
  • 26 июня: переменная облачность, утром и днем временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.
  • 27 июня: переменная облачность, ночью и утром временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

Алматы

  • 25 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +34+36°С.
  • 26 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +28+30°С.
  • 27 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+28°С.

Шымкент

  • 25 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +36+38°С.
  • 26 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +28+30°С.
  • 27 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 14:36
Казахстан накроют дожди и грозы

Ранее метеорологи в 18 областях Казахстана на 24 июня объявили штормовое предупреждение. Подробнее читайте тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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