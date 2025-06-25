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Общество

Зачем полицейские Астаны "купили" в интернете волчонка

полицейские Астаны с волчонком, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 12:01 Фото: ДП Астаны
В Астане сотрудники управления природоохранной полиции провели операцию по пресечению факта незаконного содержания и сбыта дикого животного, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны 25 июня 2025 года, во время мониторинга одной из интернет-площадок было найдено объявление о продаже волчонка за 400 тысяч тенге.

"Полицейские незамедлительно приступили к проверке информации. В ходе оперативных мероприятий была установлена личность разместившего объявление, назначена встреча для "сделки". Во время передачи животного продавец был задержан. Волчонка изъяли и поместили на временное содержание в государственный питомник города Астаны. В отношении задержанного составлен административный протокол, он доставлен в районное управление полиции для дальнейшего разбирательства", – сообщили в ДП.

Полиция напоминает: дикие животные не подлежат содержанию в домашних условиях и не могут свободно реализовываться. За подобные действия предусмотрена ответственность согласно законодательству Казахстана.

В марте 2025 года у жителя Астаны в подсобке СТО нашли львенка.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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