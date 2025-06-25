#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
519.26
602.13
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
519.26
602.13
6.62
Общество

Депутат Екатерина Смолякова требует навести порядок в сфере туризма

Аэропорт, отдых, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 13:19 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутат Екатерина Смолякова 25 июня 2025 года заявила, что нелегальные гиды портят имидж Казахстана, а также озвучила ряд проблем в сфере туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

Она адресовала свой запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова. Со слов депутата, в 2024 году Казахстан посетили более 15 миллионов иностранных туристов, а внутренний туризм охватил свыше 10 миллионов наших граждан.

"Благодаря программам поддержки и госфинансированию мы поднялись на 52 место из 119 стран в международном индексе развития туризма и путешествий. Это серьезный результат. Но есть и другая сторона: более 106 тысяч въехавших в страну нарушили миграционное законодательство. К нам массово заезжают туроператоры и гиды из Кыргызстана, Узбекистана, России, Индии, Пакистана и Китая, незаконно работая на казахстанской территории – перевозят туристов своими автобусами, проводят экскурсии, уводят клиентов с казахстанского рынка. При этом нашим туроператорам запрещено въезжать в эти страны со своими пассажирами. Где же равные условия?" – сказала Смолякова. 

Она отметил, что, по оценкам экспертов, госбюджет ежегодно теряет свыше 1 млрд тенге.

"На круглом столе в Алматы представители отрасли подтвердили: туристов встречают прямо в аэропортах, увозят, не оставляя ни налогов, ни контроля. Студенты из Индии и Пакистана массово работают гидами, создавая опасный имидж Казахстана как страны "секс-туризма". Кроме того, неграмотные иностранные гиды, не зная наших традиций и истории, распространяют дезинформацию о Казахстане: о коррупции, преступности, высоких ценах. Это удар по нашему имиджу. При этом туристическая полиция практически отсутствует, нет полномочий и транспорта. А транспортная полиция работает только 5 дней в неделю, то есть именно в туристические выходные ее просто нет", – заявила спикер. 

По ее словам, в Алматы и Алматинской области, где наибольший поток туристов, контроль фактически отсутствует.

"А ведь туризм – это не только отдых, это лицо страны. Еще одна проблема – отсутствие чеков в базах отдыха и гостиницах: из 15 миллионов туристов только 6 миллионов зарегистрированы в системе eQonaq, остальные – в "тени". Где налоги? Где безопасность?" – дополнила Екатерина Смолякова. 

В связи с этим депутат озвучила предложения, подготовленные совместно с экспертами отрасли:

  • Передать туристические зоны в доверительное управление инвесторам с конкретными проектами и стратегией развития.
  • Ввести обязательную сертификацию гидов, дифференцировать экскурсионную, трансферную и отельную деятельность. Ввести отдельный ОКЭД для индивидуальных гидов.
  • Безопасность – приоритет. Внедрить Face ID и биометрию не только для граждан РК, но и для иностранных гостей.
  • Сделать систему оценки гостиниц обязательной и подотчетной.
  • Жестко контролировать санитарное состояние придорожных кафе – это первое впечатление туриста.
  •  Поход в горы – это не просто экскурсия. Запретить непрофессиональным сопровождающим водить несовершеннолетних на горные маршруты.
  • Обеспечить наличие инфраструктуры: туалетов, урн, зон отдыха, интернета.
  • Отменить лимит в $10 000 на ввоз иностранной валюты для туристов – это ограничение не дает им возможности тратить деньги внутри страны.

Она подчеркнула, что туризм – зеркало культуры и мощный экономический ресурс, и если будут приняты меры уже сейчас, то получится вывести туризм на уровень, где он будет давать до 3-4% ВВП. 

10 июня 2025 грузинский парламент подготовил новый пакет законов, по которому будут ужесточены правила пребывания иностранцев в стране. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Сайран – достояние Алматы и наша общая ответственность – полицейские провели рейд
Общество
14:46, Сегодня
Сайран – достояние Алматы и наша общая ответственность – полицейские провели рейд
В Астане на средства возвращенных активов возводят стадион – видео
Общество
14:08, Сегодня
В Астане на средства возвращенных активов возводят стадион – видео
Зоопарк Алматы показал птиц, которые спасают мир
Общество
13:46, Сегодня
Зоопарк Алматы показал птиц, которые спасают мир
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: