Депутат Екатерина Смолякова требует навести порядок в сфере туризма

Депутат Екатерина Смолякова 25 июня 2025 года заявила, что нелегальные гиды портят имидж Казахстана, а также озвучила ряд проблем в сфере туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

Она адресовала свой запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова. Со слов депутата, в 2024 году Казахстан посетили более 15 миллионов иностранных туристов, а внутренний туризм охватил свыше 10 миллионов наших граждан.

"Благодаря программам поддержки и госфинансированию мы поднялись на 52 место из 119 стран в международном индексе развития туризма и путешествий. Это серьезный результат. Но есть и другая сторона: более 106 тысяч въехавших в страну нарушили миграционное законодательство. К нам массово заезжают туроператоры и гиды из Кыргызстана, Узбекистана, России, Индии, Пакистана и Китая, незаконно работая на казахстанской территории – перевозят туристов своими автобусами, проводят экскурсии, уводят клиентов с казахстанского рынка. При этом нашим туроператорам запрещено въезжать в эти страны со своими пассажирами. Где же равные условия?" – сказала Смолякова.

Она отметил, что, по оценкам экспертов, госбюджет ежегодно теряет свыше 1 млрд тенге.

"На круглом столе в Алматы представители отрасли подтвердили: туристов встречают прямо в аэропортах, увозят, не оставляя ни налогов, ни контроля. Студенты из Индии и Пакистана массово работают гидами, создавая опасный имидж Казахстана как страны "секс-туризма". Кроме того, неграмотные иностранные гиды, не зная наших традиций и истории, распространяют дезинформацию о Казахстане: о коррупции, преступности, высоких ценах. Это удар по нашему имиджу. При этом туристическая полиция практически отсутствует, нет полномочий и транспорта. А транспортная полиция работает только 5 дней в неделю, то есть именно в туристические выходные ее просто нет", – заявила спикер.

По ее словам, в Алматы и Алматинской области, где наибольший поток туристов, контроль фактически отсутствует.

"А ведь туризм – это не только отдых, это лицо страны. Еще одна проблема – отсутствие чеков в базах отдыха и гостиницах: из 15 миллионов туристов только 6 миллионов зарегистрированы в системе eQonaq, остальные – в "тени". Где налоги? Где безопасность?" – дополнила Екатерина Смолякова.

В связи с этим депутат озвучила предложения, подготовленные совместно с экспертами отрасли:

Передать туристические зоны в доверительное управление инвесторам с конкретными проектами и стратегией развития.

Ввести обязательную сертификацию гидов, дифференцировать экскурсионную, трансферную и отельную деятельность. Ввести отдельный ОКЭД для индивидуальных гидов.

Безопасность – приоритет. Внедрить Face ID и биометрию не только для граждан РК, но и для иностранных гостей.

Сделать систему оценки гостиниц обязательной и подотчетной.

Жестко контролировать санитарное состояние придорожных кафе – это первое впечатление туриста.

Поход в горы – это не просто экскурсия. Запретить непрофессиональным сопровождающим водить несовершеннолетних на горные маршруты.

Обеспечить наличие инфраструктуры: туалетов, урн, зон отдыха, интернета.

Отменить лимит в $10 000 на ввоз иностранной валюты для туристов – это ограничение не дает им возможности тратить деньги внутри страны.



Она подчеркнула, что туризм – зеркало культуры и мощный экономический ресурс, и если будут приняты меры уже сейчас, то получится вывести туризм на уровень, где он будет давать до 3-4% ВВП.

10 июня 2025 грузинский парламент подготовил новый пакет законов, по которому будут ужесточены правила пребывания иностранцев в стране.

