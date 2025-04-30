Разворовываются миллиарды: депутат требует навести порядок в работе ФСМС

Депутат Мажилиса Мурат Абенов 30 апреля 2025 года в ходе обсуждения поправок, направленных на совершенствование системы медстрахования, указал на факты приписок и, как итог, хищений денег со стороны поликлиник, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен отметил, что давно нужно было навести порядок в работе Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). В пример он привел непрозрачность в работе фонда.

"Сам проверяет, сам выделяет средства, сам заключает договоры и сам принимает в конце решение, что делать с нарушителями. В конце концов многие вопросы, многие нарушения остаются вне поле зрения, в том числе министерства и общества. И если бы не Высшая аудиторская палата (ВАП), мы бы даже не знали о том, что миллиарды разворовываются", – возмутился Мурат Абенов.

Также он напомнил слова своего коллеги – депутата Бакытжана Базарбека.

"Он недавно озвучил две цифры – 199 млн тенге одна поликлиника в Астане излишних получила за те функции, которые не должна была осуществлять, вторая поликлиника – 218 млн. Оказалось, что им просто сделали как будто бы дефект, легкое нарушение такое, деньги у них до сих пор. В другой сфере это считается воровством, это уголовное преступление. Почему счета не арестованы, почему эти поликлиники продолжают оказывать услуги? Получается, наоборот, на нашего коллегу публичное давление оказывают. Вот вы вчера ответили, что министерство здесь в стороне. Почему в стороне? Почему вы до сих пор не передали это дело в правоохранительные органы? Бывший руководитель ФСМС, который подписал акты и ничего не сделал, чтобы вернуть (деньги. – Прим. ред.), просто ушел с должности. Почему не привлекаете их к ответственности? Я посмотрел, 12 дисциплинарных проступков. Но это же неправильно! Что вы собираетесь делать?" – задался Мурат Абенов вопросами.

В ответ министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что принимаются системные меры для предотвращения приписок.

"Что касается 321 приказа, который касается пересмотра кодов дефектов и вывода отдельных дефектов, которые связаны с приписками в другую зону ответственности, мы эту работу начали. Это была тоже одна из инициатив, которая прозвучала в стенах Парламента", – отметила министр в первую очередь.

При этом глава Минздрава указала, что по части проверки ВАП на "сегодня поставлен график погашения, частично средства возмещаются со стороны этих организаций".

"Помимо этого, приняты были системные меры при закупке услуг на 2025 год. В 2024 году проведен мониторинг 1390 организаций в ручном режиме, из них порядка 160 медорганизаций, в которых выявлены нарушения. Они были переданы в Комитет медфармконтроля, вплоть до отзыва лицензий. Сегодня фонд перестраивает работу свою и с 1 июля 2025 года внедряется система автоматического дефектования – это единая система оплаты медпомощи, которая позволит довести до 100% мониторинг. Это будет контроль со стороны фонда. Это будет и дисциплина со стороны самих медорганизаций", – заверила Акмарал Альназарова.

26 марта 2025 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова поддержала позицию депутата Бакытжана Базарбека о том, что необходимо ужесточить наказание за приписки и ненадлежащее оказание медицинской помощи.

29 апреля Акмарал Альназарова озвучила, будет ли она участвовать в судебных заседаниях по иску против депутата Мажилиса Бакытжана Базарбека.