Жумангарин о лекарствах и продуктах в кредит: Когда берешь – необходимо думать
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Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 25 июня 2025 года рассказал, что нужно делать, чтобы не покупать лекарства и продукты в рассрочку, передает корреспондент Zakon.kz.
Серик Жумангарин считает, что надо взвешенно подходить к вопросу оформления кредита.
"Мы исходим из того, что если человек берет кредит, это разумный человек, который считает свои возможности. Поэтому, если он берет достаточно большое количество кредитов, это говорит о том, что он хорошо зарабатывает, чтобы их отдать", – заявил он.
Но он согласен, что нужно разбираться со случаями, когда, условно, казахстанцы покупают лекарства или продукты питания через инструменты рассрочек.
"Мы 12 млн человек бесплатную медпомощь оказываем, в том числе лекарства. Зачем их брать через Kaspi Red? Иди к врачу, получи рецепт, получи большинство лекарств бесплатно. Но речь, наверное, идет о каких-то других лекарствах. В принципе, и в страховую медицину государство вливает огромные деньги. Надо пойти к врачу, терапевту, далее идти к узкому специалисту, получить назначение, лекарства. Если там уже ничего нет, и оно не входит в ГОБМП, тогда искать какие-то варианты, а не лезть в кабалу. Когда берешь кредиты, необходимо думать", – добавил глава МНЭ.
25 июня 2025 года Серик Жумангарин рассказал, как повышение КПН для банков может сказаться на кредитовании населения.
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