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Общество

Жумангарин о лекарствах и продуктах в кредит: Когда берешь – необходимо думать

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 16:00 Фото: pexels
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 25 июня 2025 года рассказал, что нужно делать, чтобы не покупать лекарства и продукты в рассрочку, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин считает, что надо взвешенно подходить к вопросу оформления кредита.

"Мы исходим из того, что если человек берет кредит, это разумный человек, который считает свои возможности. Поэтому, если он берет достаточно большое количество кредитов, это говорит о том, что он хорошо зарабатывает, чтобы их отдать", – заявил он.

Но он согласен, что нужно разбираться со случаями, когда, условно, казахстанцы покупают лекарства или продукты питания через инструменты рассрочек.

"Мы 12 млн человек бесплатную медпомощь оказываем, в том числе лекарства. Зачем их брать через Kaspi Red? Иди к врачу, получи рецепт, получи большинство лекарств бесплатно. Но речь, наверное, идет о каких-то других лекарствах. В принципе, и в страховую медицину государство вливает огромные деньги. Надо пойти к врачу, терапевту, далее идти к узкому специалисту, получить назначение, лекарства. Если там уже ничего нет, и оно не входит в ГОБМП, тогда искать какие-то варианты, а не лезть в кабалу. Когда берешь кредиты, необходимо думать", – добавил глава МНЭ.

25 июня 2025 года Серик Жумангарин рассказал, как повышение КПН для банков может сказаться на кредитовании населения.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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