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Общество

Алматинская область создает новый символ: акимат обратился к жителям

новая символика Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 16:44 Фото: gov.kz
В Алматинской области разработали новый проект региональной символики. Жителей приглашают принять участие в обсуждении, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акима Алматинской области 25 июня 2025 года отметили, что новый предлагаемый символ отражает историко-культурное наследие, природные особенности и региональную самобытность.

"Представленный проект символа является важным шагом на пути формирования имиджа области, укрепления внутреннего единства, а также визуального отражения идентичности нашего региона. В связи с этим предлагаем проект новой региональной символики Алматинской области на общественное обсуждение. Призываем всех неравнодушных жителей области выразить свое мнение и внести свои предложения", – обратились в акимате.

Срок проведения обсуждения: 15 календарных дней, с 25 июня по 10 июля 2025 года. Адрес для отправки предложений и замечаний: daurenbaev.m@almobl.gov.kz.

Zakon.kz ранее рассказывал, каким стал город Конаев после обретения статуса административного центра Алматинской области. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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