Новый аким Атырауской области впервые обратился к жителям

Сегодня, 18 июля 2026 года, новый аким Атырауской области Болат Акчулаков выступил с первым обращением к жителям региона, сообщает Zakon.kz.

Глава области отметили, что в соответствии с указом главы государства Касым-Жомарта Токаева он приступил к исполнению обязанностей акима Атырауской области.

"Выражаю искреннюю благодарность президенту за оказанное доверие возглавить стратегически важный регион и заверяю, что приложу все силы и знания для выполнения возложенных на меня задач. Атырауская область – моя родная земля, где я родился и вырос, где жили и трудились мои родители. Поэтому судьба региона волнует меня не только как его руководителя, но и как человека, искренне любящего свою малую родину", – заявил Болат Акчулаков.

Он подчеркнул, что Атырауская область обладает значительным промышленным и экономическим потенциалом.

"Перед нами стоят важные задачи по диверсификации экономики, повышению качества жизни населения, модернизации инфраструктуры, решению экологических вопросов и созданию новых возможностей для каждого жителя региона. Убежден, что все эти задачи нам по силам. Главное – совместными усилиями, в атмосфере единства и взаимопонимания, последовательно работать на благо нашего общего будущего. Для меня важно выстроить с жителями открытый и конструктивный диалог, чтобы деятельность местных исполнительных органов была ориентирована прежде всего на решение насущных вопросов и потребностей людей". Болат Акчулаков

Новый аким заверил, что работа местных исполнительных органов будет строиться на принципах открытости, ответственности и эффективности. Приоритетными направлениями, по его словам, станут развитие сельских территорий, поддержка предпринимательства, создание новых рабочих мест, повышение качества образования и здравоохранения, а также обеспечение общественной безопасности.

"Призываю всех вас объединить усилия во имя дальнейшего развития нашей области. Уверен, что вместе мы сможем вывести Атыраускую область на качественно новый уровень развития. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!" Болат Акчулаков

17 июля 2026 года указом президента Серик Шапкенов был освобожден от должности акима Атырауской области. На этом посту его сменил Болат Акчулаков.

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Также в этот день сменился аким области Улытау. Глава государства освободил от этой должности Дастана Рыспекова. Новым главой региона стал Есет Байкен.

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Отметим, что о планируемой смене акимов Атырауской области и области Улытау стало известно еще 16 июля.