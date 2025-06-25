#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
518.5
601.62
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
518.5
601.62
6.61
Общество

Пранки выходят за рамки: МВД предупредило создателей контента ради лайков

Пранки выходят за рамки: МВД предупредило блогеров об ответственности за нарушение законодательства, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 19:59 Фото: pixabay
Министерство внутренних дел РК обратилось к пранкерам, которые ради рейтинга забывают о законодательстве, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в последнее время в интернете все чаще появляются видео с пранками и экстремальными сценами.

"Эти розыгрыши и опасные трюки осуществляются ради хайпа в социальных сетях. К сожалению, "погоня за лайками и просмотрами" нередко выходит далеко за рамки юмора и безобидных развлечений. Вместо доброжелательного контента их авторы прибегают к агрессии, провокациям, инсценировкам насилия и риску для жизни как собственной, так и окружающих. Такие действия представляют опасность и нарушают общественный порядок".Пресс-служба МВД РК

По данным МВД, с начала года по таким фактам к административной ответственности уже привлечены 24 человека.

"К примеру, в Астане блогеры устроили в лифте постановку с "трупом" и нападением с топором. Их контент вызвал панику и сильный испуг у случайных пассажиров. Все участники жестокого розыгрыша арестованы на сроки от 15 до 30 суток. В Алматинской области во время съемки экстремального ролика молодой человек попытался перепрыгнуть через движущийся автомобиль. Попытка закончилась трагически: он получил тяжелую травму и скончался".Пресс-служба МВД РК

Стражи порядка пояснили, что подобные "шутки" и трюки не просто опасны, они аморальны и нарушают общественный порядок, подрывают чувство безопасности и могут привести к необратимым последствиям. Невольные зрители часто испытывают шок и стресс. А сами исполнители подвергают себя серьезной опасности.

"Блогерство и съемка на камеру – не оправдание для противоправных действий. Жестокие пранки и опасные трюки – это не искусство, а шаг за грань закона. Мы обращаемся ко всем авторам подобного контента: подумайте о последствиях, прежде чем снимать или участвовать в сомнительных сценах. Уважайте чувства, безопасность и личные границы других – как в жизни, так и в интернете. Соблюдайте закон и не совершайте действий, которые могут привести к правовой ответственности, – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

МВД напоминает: за грубое нарушение общественного порядка, провоцирующее панику или причиняющее вред, а также за унижение человеческого достоинства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Блогера из Туркестанской области оштрафовали почти на 118 тысяч тенге. Что послужило причиной, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Главврач Костанайской областной больницы наказан за пьяную езду
Общество
18:59, Сегодня
Главврач Костанайской областной больницы наказан за пьяную езду
Третья тройня с начала года: врачи Шымкента поделились важным событием
Общество
18:45, Сегодня
Третья тройня с начала года: врачи Шымкента поделились важным событием
Град, ливни и очень сильная жара: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 26 июня
Общество
17:45, Сегодня
Град, ливни и очень сильная жара: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 26 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: