Пранки выходят за рамки: МВД предупредило создателей контента ради лайков

Министерство внутренних дел РК обратилось к пранкерам, которые ради рейтинга забывают о законодательстве, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в последнее время в интернете все чаще появляются видео с пранками и экстремальными сценами.

"Эти розыгрыши и опасные трюки осуществляются ради хайпа в социальных сетях. К сожалению, "погоня за лайками и просмотрами" нередко выходит далеко за рамки юмора и безобидных развлечений. Вместо доброжелательного контента их авторы прибегают к агрессии, провокациям, инсценировкам насилия и риску для жизни как собственной, так и окружающих. Такие действия представляют опасность и нарушают общественный порядок". Пресс-служба МВД РК

По данным МВД, с начала года по таким фактам к административной ответственности уже привлечены 24 человека.

"К примеру, в Астане блогеры устроили в лифте постановку с "трупом" и нападением с топором. Их контент вызвал панику и сильный испуг у случайных пассажиров. Все участники жестокого розыгрыша арестованы на сроки от 15 до 30 суток. В Алматинской области во время съемки экстремального ролика молодой человек попытался перепрыгнуть через движущийся автомобиль. Попытка закончилась трагически: он получил тяжелую травму и скончался". Пресс-служба МВД РК

Стражи порядка пояснили, что подобные "шутки" и трюки не просто опасны, они аморальны и нарушают общественный порядок, подрывают чувство безопасности и могут привести к необратимым последствиям. Невольные зрители часто испытывают шок и стресс. А сами исполнители подвергают себя серьезной опасности.

"Блогерство и съемка на камеру – не оправдание для противоправных действий. Жестокие пранки и опасные трюки – это не искусство, а шаг за грань закона. Мы обращаемся ко всем авторам подобного контента: подумайте о последствиях, прежде чем снимать или участвовать в сомнительных сценах. Уважайте чувства, безопасность и личные границы других – как в жизни, так и в интернете. Соблюдайте закон и не совершайте действий, которые могут привести к правовой ответственности, – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

МВД напоминает: за грубое нарушение общественного порядка, провоцирующее панику или причиняющее вред, а также за унижение человеческого достоинства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Блогера из Туркестанской области оштрафовали почти на 118 тысяч тенге. Что послужило причиной, можно прочитать здесь.