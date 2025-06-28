250 млн тенге выделило правительство на реконструкцию тепловых сетей Аркалыка

В правительстве выделили средства на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей Аркалыка. Постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба правительства РК, реконструкция теплосетей в регионах продолжается в рамках реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по переходу на новый уровень инфраструктурного развития.

"Из резерва правительства выделено порядка 250 млн тенге для завершения ремонтных работ на теплосетях Аркалыка в Костанайской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов", – значится в информации

Аркалыкская ТЭЦ обслуживает 375 зданий и входит в перечень теплоисточников в красной зоне риска по причине высокого износа коммуникаций.

Протяженность теплосетей города составляет 34,7 км, при этом большая часть была введена в эксплуатацию в 1990 году. На сегодняшний день износ составляет 48%, а на некоторых участках до 82%, что в отопительный сезон приводит к потерям тепловой энергии в объеме до 24-29%.

С 2023 года в городе реализуется вторая очередь проекта по реконструкции теплоисточников. Уже заменили 17 км тепловых сетей. В 2025 году планируется обновить еще 9,9 км. Работы ведут поэтапно. По завершении проекта ожидается снижение общего износа на 12%.

"Проводимая модернизация имеет важное значение для обеспечения надежного прохождения отопительного сезона и устойчивой работы систем жизнеобеспечения Аркалыка, население которого составляет 38,4 тыс. человек". Пресс-служба правительства РК

В рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 проведен капитальный ремонт оборудования, тепловых сетей и линий электропередач. Для дальнейшего снижения износа в регионе в текущем году реализуются 22 проекта по реконструкции теплотрасс общей протяженностью 27,9 км.

Вместе с тем в июне в Аркалыке стартовало строительство стратегически важного автодорожного коридора "Центр – Запад". Проект реализуют в рамках исполнения поручения президента Касым-Жомарта Токаева, озвученного на IV заседании Национального курултая. Он входит в планы правительства по развитию транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны.

Новый маршрут протяженностью 865 км обеспечит прямое сообщение между центром и западом страны и создаст выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут. Дорога "Астана – Жантеке – Егиндиколь – Аркалык – Торгай – Иргиз" позволит сократить расстояние между Астаной и селом Иргиз на 573 км и даст значительный импульс для экономического развития прилегающих территорий и улучшения условий жизни местного населения. Создание логистической сети станет важным фактором для развития региона, особенно его южных районов и страны в целом.

Также значимыми станут проекты по развитию "зеленой" энергетики и по восстановлению аэропорта города.

Ранее из резерва правительства выделили средства в сумме 1 млрд тенге для строительства отводного канала в Карасуском районе Костанайской области.