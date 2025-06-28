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Общество

250 млн тенге выделило правительство на реконструкцию тепловых сетей Аркалыка

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 09:47 Фото: Zakon.kz
В правительстве выделили средства на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей Аркалыка. Постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба правительства РК, реконструкция теплосетей в регионах продолжается в рамках реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по переходу на новый уровень инфраструктурного развития.

"Из резерва правительства выделено порядка 250 млн тенге для завершения ремонтных работ на теплосетях Аркалыка в Костанайской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов", – значится в информации

Аркалыкская ТЭЦ обслуживает 375 зданий и входит в перечень теплоисточников в красной зоне риска по причине высокого износа коммуникаций.

Протяженность теплосетей города составляет 34,7 км, при этом большая часть была введена в эксплуатацию в 1990 году. На сегодняшний день износ составляет 48%, а на некоторых участках до 82%, что в отопительный сезон приводит к потерям тепловой энергии в объеме до 24-29%.

С 2023 года в городе реализуется вторая очередь проекта по реконструкции теплоисточников. Уже заменили 17 км тепловых сетей. В 2025 году планируется обновить еще 9,9 км. Работы ведут поэтапно. По завершении проекта ожидается снижение общего износа на 12%.

"Проводимая модернизация имеет важное значение для обеспечения надежного прохождения отопительного сезона и устойчивой работы систем жизнеобеспечения Аркалыка, население которого составляет 38,4 тыс. человек". Пресс-служба правительства РК

В рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 проведен капитальный ремонт оборудования, тепловых сетей и линий электропередач. Для дальнейшего снижения износа в регионе в текущем году реализуются 22 проекта по реконструкции теплотрасс общей протяженностью 27,9 км.

Вместе с тем в июне в Аркалыке стартовало строительство стратегически важного автодорожного коридора "Центр – Запад". Проект реализуют в рамках исполнения поручения президента Касым-Жомарта Токаева, озвученного на IV заседании Национального курултая. Он входит в планы правительства по развитию транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны.

Новый маршрут протяженностью 865 км обеспечит прямое сообщение между центром и западом страны и создаст выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут. Дорога "Астана – Жантеке – Егиндиколь – Аркалык – Торгай – Иргиз" позволит сократить расстояние между Астаной и селом Иргиз на 573 км и даст значительный импульс для экономического развития прилегающих территорий и улучшения условий жизни местного населения. Создание логистической сети станет важным фактором для развития региона, особенно его южных районов и страны в целом.

Также значимыми станут проекты по развитию "зеленой" энергетики и по восстановлению аэропорта города.

Ранее из резерва правительства выделили средства в сумме 1 млрд тенге для строительства отводного канала в Карасуском районе Костанайской области.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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