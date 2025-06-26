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Общество

Непогода, ветер и пожары: что ждет Казахстан 27 июня

непогода, Казахстан, прогноз погоды, 27 июня, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 17:44 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям страны о прогнозе погоды на завтра, 27 июня 2025 года. По данным специалистов, на юге и в центре страны объявлена опасность ЧП из-за жары и ветра. Другие регионы Казахстана накроет непогода, сообщает Zakon.kz.

По опубликованному прогнозу, атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние практически на всей территории страны.

"Пройдут дожди с грозами, на западе, севере, востоке, в центре страны – сильные дожди. В отдельных районах возможно выпадение града".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльными бурями.

Высокая пожарная опасность ожидается в центре области Абай, на юге, востоке Алматинской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, Атырауской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на севере Восточно-Казахстанской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность возможна в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской, на севере, юге Костанайской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге области Улытау, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на западе, юге области Абай.

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Ранее мы сообщали, что в Астане и Алматы синоптики прогнозируют нестабильную погоду с кратковременными ливнями и грозами. Дождливо будет все три дня – с 27 по 29 июня 2025 года. В Шымкенте же осадков не прогнозируется.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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