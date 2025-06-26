"Вам с сахаром или с дождевой водой?": блогер высмеяла летние реалии Астаны

Казахстанский блогер Айнура Кайратовна опубликовала веселые кадры с друзьями. Несмотря на сильный дождь в Астане, товарищам удалось поймать настроение и снять ролик, который активно обсуждают пользователи Сети, сообщает Zakon.kz.

"Погода – сказка", – говорится в описании к видео.

Сюжет небольшого ролика показывает привычную ситуацию для многих. После долгих обсуждений места и времени встречи должна произойти какая-то неурядица. В этом случае планы посплетничать с подружками на террасе летнего кафе нарушил ливень, обрушившийся на столицу.

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Именно так выглядит день, когда у всех получилось встретиться:

Когда обещали самое жаркое лето в истории, но, видимо, не на нашем материке.

Это лучше, чем +40.

Вам кофе с сахаром или с дождевой водой?

В Астане только так.

Лучше уж так, чем совсем не выходить.

Мы на шашлыки так же с мужем поехали. Два месяца собирались, – шутя отмечают комментаторы.

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Ранее мы рассказывали, что 24 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев наградил работников средств массовой информации. Позднее в Казнете стало активно распространяться милое видео с награждения, прошедшего в Акорде.