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Общество

"Вам с сахаром или с дождевой водой?": блогер высмеяла летние реалии Астаны

кафе, дождь, блогер, Астана, встреча с друзьями, шутка, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 17:29 Фото: pexels
Казахстанский блогер Айнура Кайратовна опубликовала веселые кадры с друзьями. Несмотря на сильный дождь в Астане, товарищам удалось поймать настроение и снять ролик, который активно обсуждают пользователи Сети, сообщает Zakon.kz.

"Погода – сказка", – говорится в описании к видео.

Сюжет небольшого ролика показывает привычную ситуацию для многих. После долгих обсуждений места и времени встречи должна произойти какая-то неурядица. В этом случае планы посплетничать с подружками на террасе летнего кафе нарушил ливень, обрушившийся на столицу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 17:29
В Казнете обсуждают "понтовую" вечеринку в Атырау

Именно так выглядит день, когда у всех получилось встретиться:

  • Когда обещали самое жаркое лето в истории, но, видимо, не на нашем материке.
  • Это лучше, чем +40.
  • Вам кофе с сахаром или с дождевой водой?
  • В Астане только так.
  • Лучше уж так, чем совсем не выходить.
  • Мы на шашлыки так же с мужем поехали. Два месяца собирались, – шутя отмечают комментаторы.

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Дожди и грозы в Астане и Алматы продлятся до выходных

Ранее мы рассказывали, что 24 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев наградил работников средств массовой информации. Позднее в Казнете стало активно распространяться милое видео с награждения, прошедшего в Акорде.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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