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Общество

Дожди и грозы в Астане и Алматы продлятся до выходных

дождь, Шымкент, Астана, Алматы, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 15:40 Фото: pexels
В Астане и Алматы синоптики прогнозируют нестабильную погоду с кратковременными ливнями и грозами. Дождливо будет все три дня – с 27 по 29 июня 2025 года. В Шымкенте же осадков не прогнозируется, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Астана

  • 27 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 21-23 тепла.
  • 28 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.
  • 29 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла.

Алматы

  • 27 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-28 тепла.
  • 28 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.
  • 29 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 30-32 тепла.

Шымкент

  • 27 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 32-34 тепла.
  • 28 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 17-19, днем 34-36 тепла.
  • 29 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепл

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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