Дожди и грозы в Астане и Алматы продлятся до выходных

Фото: pexels

В Астане и Алматы синоптики прогнозируют нестабильную погоду с кратковременными ливнями и грозами. Дождливо будет все три дня – с 27 по 29 июня 2025 года. В Шымкенте же осадков не прогнозируется, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Астана 27 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 21-23 тепла.

28 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.

29 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла. Алматы 27 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-28 тепла.

28 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.

29 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 30-32 тепла. Шымкент 27 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 32-34 тепла.

28 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 17-19, днем 34-36 тепла.

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