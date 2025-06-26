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Общество

В Алматы участок улицы Желтоксан станет недоступен для автомашин

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 21:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы на день ограничат движение по улице Желтоксан в связи с проведением строительных работ, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению акимата, 27 июня с 08:00 до 22:00 будет перекрыт участок улицы Желтоксан от улицы Богенбай батыра до улицы Жибек Жолы. Меры связаны с реализацией проекта BRT (Bus Rapid Transit).

Для объезда предлагается использовать улицу Наурызбай батыра и проспект Абылай хана. На месте проведения работ будут установлены предупреждающие знаки и информационные стенды с контактами подрядной организации.

Гражданам рекомендовано заранее планировать маршрут следования.

Ранее стало известно, что в Алматы на участке ул. Дулати вводятся временные ограничения движения. Причина – проведение среднего ремонта. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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