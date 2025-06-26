В Алматы участок улицы Желтоксан станет недоступен для автомашин
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы на день ограничат движение по улице Желтоксан в связи с проведением строительных работ, сообщает Zakon.kz.
Согласно сообщению акимата, 27 июня с 08:00 до 22:00 будет перекрыт участок улицы Желтоксан от улицы Богенбай батыра до улицы Жибек Жолы. Меры связаны с реализацией проекта BRT (Bus Rapid Transit).
Для объезда предлагается использовать улицу Наурызбай батыра и проспект Абылай хана. На месте проведения работ будут установлены предупреждающие знаки и информационные стенды с контактами подрядной организации.
Гражданам рекомендовано заранее планировать маршрут следования.
Ранее стало известно, что в Алматы на участке ул. Дулати вводятся временные ограничения движения. Причина – проведение среднего ремонта.
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