Жителей Алматы предупредили об ограничениях на одной из улиц

В Алматы на участке ул. Дулати вводятся временные ограничения движения. Причина – проведение среднего ремонта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 июня 2025 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly.

"С 22:00 26 июня до 06:00 27 июня движение будет перекрыто на участке (ул. Дулати. – Прим. ред.) от пр. Экологического поста до ул. Сапарлы жол", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут", – обратились к жителям и гостям Алматы.

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