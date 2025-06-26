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Общество

Жителей Алматы предупредили об ограничениях на одной из улиц

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 09:54 Фото: Zakon.kz
В Алматы на участке ул. Дулати вводятся временные ограничения движения. Причина – проведение среднего ремонта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 июня 2025 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly.

"С 22:00 26 июня до 06:00 27 июня движение будет перекрыто на участке (ул. Дулати. – Прим. ред.) от пр. Экологического поста до ул. Сапарлы жол", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут", – обратились к жителям и гостям Алматы.

Ранее сообщалось, что в одном из микрорайонов Алматы отключат холодную воду. Где именно и когда, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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