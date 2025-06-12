Клопы-"вонючки" атакуют: биологи объяснили нашествие клопов в Алматы
С наступлением лета жителям мегаполиса стали досаждать неприятные соседи – вязовые клопы. Они встречаются на каждом шагу – на улице, на работе и дома. Не спасают от них даже москитные сетки: эти насекомые способны пролезть в щели толщиной с бумажный лист.
Фото: Zakon.kz
Жители Алматы публикуют в Сети жалобы о том, что количество жуков удивляет своими масштабами.
Кроме того, горожане отмечают, что на их письменные обращения и жалобы в организациях не реагируют.
Фото: скриншот facebook
Мы обратились к властям города, чтобы выяснить, какие меры проводятся для борьбы с размножившимися насекомыми. В акимате города Алматы разъяснили, что в мегаполисе ежегодно проводится четырехэтапная биологическая обработка зеленых насаждений. Таким образом, специалисты стараются сохранить стабильную фитосанитарную обстановку.
"Работы ведутся в целях улучшения санитарного состояния, повышения устойчивости деревьев к вредителям. Они охватывают основные территории города и проводятся с весны до осени. В текущем году мероприятия стартовали в апреле и будут продолжаться до середины сентября. Обработка осуществляется с применением биологических средств, безопасных для людей, животных и окружающей среды". Акимат Алматы
Фото: Zakon.kz
В администрации города пояснили, что докучающие алматинцам жуки – вязовые клопы. Они не наносят существенного вреда деревьям, мебели или деревянным конструкциям, так как питаются преимущественно семенами карагача. Обитают они в сухой растительной подстилке, кустарниках и кронах деревьев.
"Нашествие жуков может быть неприятным для жителей. Особенно в многоэтажных жилых домах с густыми зелеными насаждениями во дворах, но биологической опасности или разрушительного воздействия на имущество они не представляют. Проблема заключается в дискомфорте, вызванном их присутствием в жилых помещениях". Акимат Алматы
Эксперты рекомендуют для отпугивания вязовых клопов применять эвкалиптовое масло или другие натуральные репелленты. Это поможет предотвратить проникновение в квартиры, как и москитные сетки.
Кроме того, как отметили в акимате, специалистами принимаются все меры для того, чтобы вязовые клопы оставались в пределах нормы.
Отмечается, что активному размножению вязовых клопов (или древесных клопов) способствовали погодные условия, характерные для текущего года, – прохладная весна, затем резкое потепление.
Фото: Zakon.kz
По мнению руководителя отдела КазНИИ им. Жиембаева Нуржана Мухамадиева, вязовые клопы не являются опасными для человека. Они не переносят инфекции, не кусаются и не вызывают аллергических реакций. Главная их функция в экосистеме – участвовать в пищевой цепочке, так как они служат кормом для ряда птиц и насекомоядных животных.
При этом уменьшение численности этих клопов ниже естественного уровня может негативно сказаться на биоразнообразии. Поэтому важно сохранять экологическое равновесие, не прибегая к чрезмерному использованию химических средств.
"Основные очаги распространения насекомых выявляются на частных и дворовых территориях, где отсутствует систематический уход: не проводятся санитарные обрезки деревьев, не скашивается трава, жители отказываются от обработки. На таких участках создаются благоприятные условия для размножения клопов. Городские службы продолжают профилактические мероприятия, включая информирование населения о способах борьбы и важности санитарного ухода за зелеными зонами", – считают биологи.
Как заверяют специалисты, в предыдущие годы случаи массового нашествия вязовых клопов в центральных районах города не фиксировались, в том числе благодаря регулярной биологической обработке зеленых насаждений. Однако на частных и дворовых территориях, где подобные меры не проводятся систематически, случаи локального размножения имели место.
"Для сдерживания популяции насекомых рекомендуется комплексный подход: агротехнические мероприятия, установка скворечников для привлечения птиц – естественных врагов насекомых, и минимальное использование химии для сохранения почвенного баланса и здоровья полезных организмов. Ведется мониторинг ситуации, при необходимости усиливаются профилактические меры".
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Однако ситуация с активностью вязовых клопов и увеличения их популяции в начале лета повторяется из года в год. Редакция и в прошлом году беседовала с биологами после того, как насекомые назойливо напоминали жителям южной столицы о своем существовании.