Шар на ЭКСПО передали во владение Минцифры: что там будет

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 27 июня 2025 года в кулуарах правительства рассказал, что будет находиться в шаре Nur Alem, который расположен на ЭКСПО, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр озвучил, что постановлением правительства было принято решение о передаче компании "КазЭкспоКонгресс" под ведение Министерства цифрового развития. С его слов, с 1 июля этот переход должен состояться.



"У нас есть планы по дальнейшему развитию этого городка ЭКСПО. У нас есть видение, что это должен стать инновационный кластер, инновационный городок, который будет вносить свою лепту в развитие нашей экономики. Уже сегодня формируется инновационная экосистема на этой территории. Там есть Минцифры, Astana Hub, компания NIT, Astana IT University, Международный финансовый центр Астана, который является инновационной юрисдикцией, где принято английское право. Там появляется жемчужина этого городка – Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI на базе "шара" на ЭКСПО", – рассказал министр.

По его словам, уже сейчас проводится внутренняя реконструкцию шара Nur Alem – экспонаты уже все вывезены и распределены по тематическим музеям. Открытие планируется в октябре этого года в рамках форума Digital Bridge.

"Точную сумму (которая понадобится для реконструкции. – Прим. ред.) назвать не могу, потому что будет постоянное развитие программ, а также будут привлекаться спонсорские средства. Но из республиканского бюджета средства не будут использоваться", – дополнил Жаслан Мадиев.

Министр подчеркнул, что планируется повторить успех Astana Hub, который сейчас работает в 20 городах Казахстана и за рубежом, в том числе в Кремниевой долине, Саудовская Аравии, Лондоне, Сингапуре, и скоро начнет работать в Дубае.

Мадиев также подробно рассказал, что будет на каждом из этажей сферы Nur Alem.

Первый этаж – общественное пространство: AI-музей, AI-кинотеатр, AI-зона для детей, пространство для проведения ивентов, хакатонов, экспозиций в сфере искусственного интеллекта. Это будет интерактивная и иммерсивная зоны, где люди будут воодушевляться идеей ИИ.

Второй и третий этажи – TUMO Education для детей от 12 до 18 лет. Обучение по 11 направлениям IT: генеративный ИИ, робототехника, 3D-моделирование, создание фильмов, музыки и креативная индустрия. TUMO – международно признанная программа – теперь будет работать здесь.



Четвертый и пятый этажи – Tomorrow School, первая в регионе школа ИИ. Программа уже пилотируется в Astana Hub, где зафиксирован огромный интерес: более 3500 заявок на каждый из трех наборов. Обучение бесплатное, 24/7, без преподавателей, от 18 до 45 лет. Планируется масштабирование на регионы – 6-7 школ.



Шестой этаж – AI-кампус для стартапов. Astana Hub является партнером программ Google for Startups, Alchemist, StartX, Draper University. Стартапам предоставят дата-сеты, суперкомпьютер, модели. Это будет "фабрика" стартапов.



Седьмой этаж – R\&D-офисы и AI-лаборатории BigTech-компаний. Уже есть договоренности с Google (Google Engineering Training Center), Apple (Apple Vision Lab), Telegram, Aton, Kaspi, Freedom, Яндекс, BI и другими.



Восьмой этаж – пространство AI-driven Government: коллаборация государства, науки и бизнеса для внедрения ИИ в сектора экономики. Это своего рода воронка, начиная от широкой аудитории на первом этаже до интеграции решений на госуровне.



2 сентября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, отметил, что Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии.