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Общество

Штрафы мобильным операторам увеличат в 3-5 раз

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 14:56 Фото: pexels
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 27 июня 2025 года в кулуарах правительства рассказал, как в Казахстане планируют контролировать качество мобильной связи, передает корреспондент Zakon.kz.
Казахстанцы жалуются на качество связи, на то, что мобильные операторы повышают тарифы, уведомляя по факту. Возникает вопрос: почему качество связи не растет вслед за ростом тарифов?

"По качеству связи иногда возникают проблемы с белыми пятнами в силу ряда причин: это появление новых районов, расширение города, активная застройка, новые здания. Мобильным операторам следует оперативно решать вопросы по установлению базовых станций, подведению электроэнергии, по строительству антенно-мачтовых сооружений на этих местах. Это занимает какое-то время. Если есть жалобы, граждане обращаются через систему e-Otinish. Мы реагируем, проверяем, даем предписания. Если не исполняют –штрафуем. Это постоянно движущийся процесс, мы настроены на то, чтобы качество связи постоянно улучшалось для граждан", – озвучил министр. 

Он заявил, что контролирует работу операторов – есть соответствующая радио-частотная служба, которая замеряет качество связи.

"Есть нормативные требования по минимальному пороговому значению, по количеству мегабит в секунду, по качеству связи. Если они нарушают, мы принимаем меры. По штрафам мы постоянно ведем работу на ужесточение, в НПА вводим – в 3-5 раз увеличить штрафы. Сейчас эту работу тоже ведем", – дополнил Жаслан Мадиев. 

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев прокомментировал предлагаемую меру по установке вышек сотовой связи без уведомления жильцов. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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