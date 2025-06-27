Прогноз на последние дни июня: Казахстан разделят непогода и зной

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали подробный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны с 28 по 30 июня 2025 года. Синоптики отмечают, что Астану в эти дни накроют дожди. Шымкент и Алматы будут находиться под палящим солнцем, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 28 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.

29 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +20+22°.

30 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +22+24°. Прогноз погоды по Алматы 28 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +29+31°.

29 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +31+33°.

30 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +28+30°. Прогноз погоды по Шымкенту 28 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +33+35°.

29 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +31+33°.

30 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +32+34°. Ранее сообщалось, что погодные условия в большинстве регионов Казахстана в ближайшие дни будут определяться влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Об этом сказано в прогнозе синоптиков РГП "Казгидромет" на 28, 29 и 30 июня 2025 года.

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