В Астане ожидаются заморозки, Алматы накроют дожди, а в Шымкенте будет до +35°С – обновленный прогноз

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 29, 30 и 31 августа 2026 года. Из него следует, что в последние дни лета в Астане ожидаются заморозки, Алматы накроют дожди, а в Шымкенте будет до +35°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 29 августа: переменная облачность, ночью дожди, днем небольшие дожди. Временами грозы. Ночью и утром – туман. Ветер северный, северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С.

переменная облачность, ночью дожди, днем небольшие дожди. Временами грозы. Ночью и утром – туман. Ветер северный, северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С. 30 августа: переменная облачность, временами дожди. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С.

переменная облачность, временами дожди. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С. 31 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +12+14°С. Прогноз погоды по Алматы 29 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +33+35°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +33+35°С. 30 августа: переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С. 31 августа: переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С. Прогноз погоды по Шымкенту 29 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С. 30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С. 31 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С. Материал по теме Жителей Алматы, Актобе, Атырау и еще трех городов предупредил "Казгидромет" Ранее синоптики сообщили, что в последние дни лета погода удивит казахстанцев. По данным "Казгидромета", на страну надвигаются сильные дожди, снег и заморозки. Подробнее о погоде в РК на 29-31 августа 2026 года – по ссылке.

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